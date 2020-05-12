خيمة في الجول - الكواري: صلاح ومحرز يضيفان الكثير لريال مدريد وبرشلونة.. وهكذا يتطور الدوري المصري

ما هو رأي محمد سعدون الكواري مقدم البرامج والاستوديو التحليلي للدوري الإنجليزي في شبكة "بي إن سبورتس" في مصير محمد صلاح ورياض محرز؟ هل من الأفضل أن يستمران أم ينتقلان لفريق آخر؟

وتحدث الكواري عبر "خيمة في الجول" عبر موقع "إنستجرام" قائلا: "أعتقد أن صلاح يستحق فكرة خوض تحد جديد خارج إنجلترا".

وواصل "في رأيي إن ترك صلاح ليفربول فلا يوجد مكان له سوى في ريال مدريد وبرشلونة".

وأضاف "أما بالنسبة لمحرز فمدربه بيب جوارديولا يبالغ في التدوير بين اللاعبين، محرز يتألق وفي المباراة التالية يجلس بديلا".

وأكمل "أتمنى أن يشترك محرز أساسيا مع سيتي لكن إن لم يكن فأتمنى أن ينتقل لفريق آخر في الدوري الإنجليزي فهو مسابقة يقدم فيها الكثير".

واستدرك "أما حال انتقال صلاح ومحرز لريال مدريد وبرشلونة فهما سيضيفان الكثير لهما خاصة إن الناديين حاليا لا يمران بأفضل حالة لهما".

وشدد "صلاح تسبب في إحداث نقلة للاعبين المصريين في أوروبا وأعتقد أن انتقال تريزيجيه على سبيل المثال لأستون فيلا كان سببه تألق صلاح".

وتابع "يجب أن يعرف كل اللاعبين العرب أنهم لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون كل العرب ويساهمون في تغيير نظرة العالم الأوروبي للاعبين مثلهم يساعدونهم في الانتقال".

وعن أفضل اللاعبين العرب الذين يحبهم قال: "رابح مادجر ويليه محمد أبو تريكة وذلك حتى قبل أن ألتقي به، ولكن بعدما التقيته فهو إنسان رائع ويستخدم الرياضة لخدمة الإنسانية".

أما عن فريقه المفضل من اللاعبين العرب فقال: "في حراسة المرمى هناك عصام الحضري ومحمد الدعيع وعلي الحبس".

وأكمل "في الدفاع هناك وائل جمعة ونور الدين نايبت وصالح النعيم وهناك أبو تريكة ووائل جمعة ومحرز ورابح مادجر".

وبسؤاله عن أي فريق يشجع ولاعبه المفضل قال: "أشجع برشلونة منذ الصغر ولكن في عملي ألتزم الحياد الكامل لأن من حق المشاهد متابعة محتوى مميز يحترم عقله".

وأضاف الكواري "أما أفضل لاعب فهو ريفالدو ولكن حتى الآن لم ألتق به".

وعن أفضل لاعب في التاريخ أجاب "أرفض تلك المقارنات خاصة مع اختلاف كرة القدم ولكن الأفضل في رأيي هما ليونيل ميسي ومارادونا".

واختار الكواري أفضل مدرب قائلا: "السير أليكس فيرجسون ما حققه مانشستر يونايتد استثنائيا، النجاح ليس صعبا بل المحافظة عليه وهو ما قام به".

أبو تريكة والدوري المصري

وعن رأيه في تطور أبو تريكة في التحليل فقال: "ما رأيته منه خلال 6 سنوات كان مذهلا لقد تطور كثيرا هو بين أفضل المحليين العرب حاليا".

وأكمل "هو شخص رائع ويحب دائما أن ينتصر، لقد كشف لي إنه وقتما كان في الأهلي كان يصلي الفجر ويذهب للنادي الأهلي ليفتح أبوابه بنفسه ليستعد للتدريب".

أما عن رأيه في الدوري المصري فقال: "الدوري المصري بحاجة للمزيد من الاهتمام مثلما حدث وقت استضافة أمم إفريقيا".

وأتم الكواري حديثه "رفع جودة الملاعب سيقلل الإصابات ويزيد من مستوى متعة الكرة المقدمة".

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