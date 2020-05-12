دوري أوروبي جديد يعود.. تحديد موعد استئناف الدوري البرتغالي

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 22:25

كتب : FilGoal

الدوري البرتغالي

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي موعد استئناف الدوري بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

وتحدد 4 يونيو من أجل عودة المسابقة وإقامة أول مباراة بالجولة الـ 25 من الدوري البرتغالي.

وجاء البيان عبر موقع المسابقة الرسمي "على مدار الأيام القليلة الماضية، عقدت الكيانات المختلفة اجتماعات متتالية حتى يمكن إجراء خوض المسابقة بأمان مع جميع تدابير الحماية التي تخفف من مخاطر العودة إلى النشاط".

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"بعد مرحلة من عمليات التفتيش لتحديد الملاعب التي تلبي المتطلبات المحددة في هذا الرأي الفني بشكل فعال".

"من المتوقع أن يكون هذا العمل المشترك من قبل الدوري البرتغالي بمثابة نموذج لاستئناف الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مع هدف أن تمنحنا تلك المسابقة المحترفة مثالا لكيفية التعامل مع الفيروس".

"من أجل التأكد من أن الملاعب تخضع للتفتيش الدقيق وإجراء الفحوصات الطبية على جميع المهنيين المشاركين في المباريات، تم تحديد تاريخ 4 يونيو 2020 للمباراة الأولى من الجولة 25 من الدوري البرتغالي".

وكانت أندية الدوري البرتغالي قد بدأت في خوض التدريبات بشكل فردي عقب إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين.

وأصبح الدوري البرتغالي رابع دوري أوروبي يعلن موعد عودته بعد الألماني والدنماركي والنمساوي والتركي بشكل رسمي.

وفي إنجلترا حصلت الرابطة على الإذن بإقامة الدوري في الأول من يونيو المقبل.

ويتصدر بورتو الترتيب برصيد 60 نقطة من 24 جولة بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب بنفيكا.

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