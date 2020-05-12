تحديد موعد عودة الدوري السعودي

أعلنت رابطة الأندية السعودية للمحترفين الموعد المحدد لعودة الدوري السعودي للمحترفين بعد فترة طويلة من الإيقاف.

وأصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بيانا تؤكد خلاله عقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين لجميع أعضائها بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وسيتم خلال الاجتماع بحث آلية استئناف دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي وأفضل الحلول المتاحة المتوافقة مع الظروف الصحية في السعودية مع تفشي فيروس كورونا.

وجاء الموعد المحدد الذي سيتم الموافقة عليه في الاجتماع يوم 20 أغسطس المقبل.

كما سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت.

وستناقش لجنة الأندية السعودية للمحترفين إمكانية لعب المباريات بتحكيم محلي بدلا من التحكيم الأجنبي مع الاستغناء عن تطبيق تقنية التحكيم المساعد بالفيديو VAR.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر.

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