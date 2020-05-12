أيمن عبد العزيز: لم أتهرب من المنتخب.. ونادم على العودة للدوري المصري

أوضح أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه لم يتعمد التهرب من منتخب مصر في الفترة بين 2006 و2010.

وتحدث عن عودته للدوري المصري عقب فترة احتراف طويلة في الدوري التركي.

ورد أيمن عبد العزيز عن تهربه من المنتخب المصري قائلا: "لعبت فترة قصيرة في مصر ولم يساعدني ذلك على رؤية الجماهير لإمكانياتي بشكل جيد وبسببها غبت عن أمم إفريقيا بين 2006 و2010".

وتابع في حديثه لقناة أون تايم سبورتس "لم يكن هناك خلافات بيني وبين حسن شحاتة أثناء تدريبه منتخب مصر".

وأوضح "غيابي عن المنتخب كان لأسباب حصولي على الجنسية التركية، البعض اعتقد أن هذا سببا لتهربي من التجنيد، وعندما عدت للزمالك أديت فترة التجنيد الخاصة بي وتنازلت عن الجنسية التركية".

وعن عودته للزمالك: "احترفت في أندية كبيرة بتركيا ولعبت مع طرابوزن سبور ولعبت في البطولات الأوروبية 3 أو 4 مرات".

وأضاف "تفاوضت مع بيشكتاش وفي تلك الفترة عدت للزمالك، ونادم على العودة للدوري المحلي".

وأكمل "ممدوح عباس حاول ضمي للزمالك في 2006 و2008، في تلك الفترة طلبت منه تغيير نصف الفريق لأن الزمالك لم يحقق ألقابا في تلك الفترة وطلبت ضم لاعبين لديهم طموح وتصعيد عددا من الناشئين".

وأردف "عقب انضمامي لم يتحقق أي شيء مما طلبت، وبعد رحيلي ضم الزمالك كل من عمرو زكي وأحمد حسام ميدو".

وأتم "لم أتدخل في التغييرات والخطط الفنية، أردت بناء فريق جيد للزمالك، كما لم تحدث مشاكل على شارة القيادة بيني وبين عبد الواحد السيد وعلاقتي معه كانت جيدة رغم ما قيل حينها".

لاعب وسط الأبيض لعب للزمالك في 2008 لمدة 6 أشهر قبل أن يعود مجددا لتركيا عن طريق الإعارة مرتين ومن ثم انضم لمصر للمقاصة مجددا في 2011 والاعتزال بعد 4 مواسم.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أميان يقاضي رابطة الدوري الفرنسي بعد إلغاء البطولة

أجانب منسيون - مويس: الزمالك استحق التتويج في 2002

شفاء أول لاعب تونسي أصيب بكورونا

محرز: هدفي في نيجيريا أفضل من 1000 مونديال مع فرنسا

مركز اضطراري - سعفان الصغير لاعب وسط

الدنمارك والنمسا تحددان موعد عودة الدوري في البلدين