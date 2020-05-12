اختفوا في ظروف غامضة - أحمد فرج.. "الساحر" الزملكاوي الذي ظهر مع الأهلي في كارثة بورسعيد

تحرك الأهلي في موسم الانتقالات بشكل جيد وأبرم صفقات مميزة. ضم وليد سليمان من إنبي وتعاقد مع عبد الله السعيد من الإسماعيلي في صفقة مدوية شغلت الشارع المصري لفترة طويلة.

ثم ذهبت لتدعيم الدفاع وتعاقد مع محمد نجيب من اتحاد الشرطة، وأعاد أحمد شديد قناوي من المصري.

وفي الهجوم ضم السيد حمدي نجم بتروجيت، وأبرم صفقة أخرى وتعاقد مع اللاعب البرازيلي فابيو جونيور.

وكان الدور على الصفقة التي ستنضم للأهلي على سبيل الإعارة في منتصف الموسم لاختباره مع الفريق ومعرفة هل سيقدر على الاستمرار مع الفريق لموسم جديد أم لا.

وهنا ضم الأهلي أحمد فرج صانع ألعاب السكة الحديد على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور. أو كما أطلق عليه "ساحر السكة".

إلا أن "ساحر السكة" كما كان يطلق عليه يشجع الزمالك منذ صغره ورغم ذلك وافق على الانتقال للأهلي.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو أحمد فرج صانع ألعاب الأهلي السابق.

وتواصل FilGoal.com للحديث مع أحمد فرج عن كيفية انتقاله للأهلي وكواليس الفترة التي قضاها بين صفوف القلعة الحمراء وماذا فعل بعدما رحل عن الفريق.

وكل ما يلي جاء على لسان أحمد فرج في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"بدأت في ناشئين الزمالك من عام 1995 وحتى 2009، وتدربت مع عدد كبير من المدربين مثل سامي منصور ومحمد توفيق وأبو رجيلة والجوهري الصغير وسامي الشيشيني وطارق يحيى وطارق مصطفى".

"وكنت ضمن منتخب مصر للشباب الذي شارك في بطولة الأمم الإفريقية 2009 مع إسماعيل يوسف ولكني لم ألعب أي مباراة وخرجنا من الدور الأول، وخط هجوم المنتخب كان يتكون من الثلاثي أحمد المحمدي وشريف أشرف وأحمد مصطفى شمامه".

"ثم تدربت لفترة مع الفريق الأول في الزمالك بقيادة ميشيل دي كاستال وتم تصعيدي للفريق رفقة كل من أحمد الميرغني وحازم إمام والراحل علاء علي".

"وبعدها تعاقد الزمالك مع عدد من اللاعبين الشباب مثل إبراهيم صلاح ومحمد المرسي وصبري رحيل وسيد مسعد".

"وفي الموسم الذي يليه أصبح هجوم الزمالك يضم كل من شريف أشرف والراحل أجوجو ومحمد المرسي وجمال حمزة وغيرهم من اللاعبين".

"وبسبب قيد 5 لاعبين فقط تحت السن قرر الزمالك قيد كل من شريف أشرف وصبري رحيل وحازم إمام وعلاء علي وأحمد الميرغني، لذلك رحلت إلى السكة الحديد في الدرجة الثانية مع أيمن منصور".

"بعد 6 شهور تم بيعي لنادي اتحاد الشرطة مقابل مليون جنيه ولعبت مع طلعت يوسف 6 مباريات في الدوري ثم رحلت بعد تعيين حلمي طولان".

"قررت العودة إلى السكة الحديد بقيادة جمال عبد الحميد، وسجلت 12 هدفا في 8 مباريات".

الانتقال للأهلي

"كنا نخوض مباراة ودية ضد الأهلي وأعجب مانويل جوزيه بقدراتي وطلب من عدلي القيعي ضمي وتواصل بالفعل مع إدارة النادي ولكنهم طلبوا مبلغا كبيرا، وصرف الأهلي نظره عن الصفقة".

"ثم تدخل ممدوح عيد وكيل اللاعبين وساهم في إتمام انتقالي للأهلي في شهر يناير على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور".

"وبعد 10 أيام فقط دخلت قائمة الأهلي لمباراة المصري في بورسعيد وكنت على مقاعد البدلاء، لكن حدثت الكارثة".

"كنت أتدرب مع مجموعة كبيرة من المهاجمين مثل عماد متعب والسيد حمدي وأبو تريكة ووليد سليمان ومحمد بركات والبرازيلي فابيو جونيور".

"وأخبرني جوزيه أنه في حالة استمراره مع الأهلي سوف أستمر في الفريق".

الرحيل عن الأهلي

"لكنه رحل وجاء بعده حسام البدري وطلب نادي السكة مقابل مالي كبير لتركي، لتفشل الصفقة".

"عدت للمشاركة مع السكة الحديد في الدرجة الثانية وتأهلنا لدورة الترقي، لكننا خسرنا من النصر ولم نصعد للدوري الممتاز".

"انتقلت إلى الداخلية بقيادة علاء عبد العال لمدة موسمين ولعبت في الدوري الممتاز وسجلت 8 أهداف".

"ثم انتقلت إلى حرس الحدود مع عبد الحميد بسيوني وسجلت 5 أهداف، ولكني خضعت لجراحة الغضروف مرتين في القدم ذاتها".

"بعدها انتقلت إلى فريق الرجاء في الدرجة الثالثة لمدة 6 شهور، ولكني رحلت عن الفريق بسبب مشقة السفر إلى مطروح".

"ثم عدت إلى السكة الحديد ومنه إلى الجونة وتليفونات بني سويف وتعرضت للإصابة مجددا بقطع في الغضروف فقررت اعتزال كرة القدم".

"سبب عدم استمراري في الملاعب لفترة أطول هو عدم تعاقدي مع وكيل أعمال لاعبين، لذلك اعتزلت في سن الثلاثين".

الاختفاء عن الساحة

"قررت الابتعاد والاختفاء عن الساحة الكروية لأنني لست من هواة العلاقات الاجتماعية أو الظهور الإعلامي".

تشجيع الزمالك من الصغر

"أنا زملكاوي من صغري وانتقالي للأهلي لأنني لاعب كرة قدم محترف، وبالتأكيد لا يوجد لاعب في الدرجة الثانية يستطيع رفض عرضا من الأهلي".

"أعمل الآن في أعمالي الخاصة مع أحد أصدقائي، وسوف أحصل على دروات تدريبية لدخول مجال التدريب في كرة القدم".

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