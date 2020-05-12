المصري: أبلغنا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة برغبتنا في إلغاء الدوري

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 17:36

كتب : FilGoal

شعار النادي المصري

تحرك مجلس إدارة نادي المصري خطوة رسمية بشأن موقفه من بطولة الدوري للموسم الجاري.

قال محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري "أبلغنا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة برغبتنا في عدم استئناف الدوري وإلغاء البطولة بشكل رسمي".

وأضاف الخولي عبر إذاعة الشباب والرياضة "استكمال الدوري بات صعبا وغير وارد، لأن البطولة لن تستأنف قبل منتصف يونيو المقبل، إذن متى سيتم الانتهاء من المسابقة".

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وشدد "كما أننا لا نمتلك أموالا لدفع مرتبات اللاعبين والعاملين".

وأشار "كل الأندية تعاني ماديا، اضطررنا لسداد بعض الرواتب من مالنا الخاص، لأن الشركة الراعية لم تسدد مستحقاتنا حتى الآن".

وأتم تصريحاته "دفعنا للاعبي الفريق راتب شهر، واتفقنا أيضا على تخفيض رواتب 3 أشهر أخرى بنسبة 50% بسبب أزمة كورونا التي أدت لتوقف النشاط".

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