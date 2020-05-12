المصري: أبلغنا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة برغبتنا في إلغاء الدوري

تحرك مجلس إدارة نادي المصري خطوة رسمية بشأن موقفه من بطولة الدوري للموسم الجاري.

قال محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري "أبلغنا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة برغبتنا في عدم استئناف الدوري وإلغاء البطولة بشكل رسمي".

وأضاف الخولي عبر إذاعة الشباب والرياضة "استكمال الدوري بات صعبا وغير وارد، لأن البطولة لن تستأنف قبل منتصف يونيو المقبل، إذن متى سيتم الانتهاء من المسابقة".

وشدد "كما أننا لا نمتلك أموالا لدفع مرتبات اللاعبين والعاملين".

وأشار "كل الأندية تعاني ماديا، اضطررنا لسداد بعض الرواتب من مالنا الخاص، لأن الشركة الراعية لم تسدد مستحقاتنا حتى الآن".

وأتم تصريحاته "دفعنا للاعبي الفريق راتب شهر، واتفقنا أيضا على تخفيض رواتب 3 أشهر أخرى بنسبة 50% بسبب أزمة كورونا التي أدت لتوقف النشاط".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أميان يقاضي رابطة الدوري الفرنسي بعد إلغاء البطولة

أجانب منسيون - مويس: الزمالك استحق التتويج في 2002

شفاء أول لاعب تونسي أصيب بكورونا

محرز: هدفي في نيجيريا أفضل من 1000 مونديال مع فرنسا

مركز اضطراري - سعفان الصغير لاعب وسط

الدنمارك والنمسا تحددان موعد عودة الدوري في البلدين