دايلي ميل: الشرطة قد تمنح الدوري الإنجليزي طوق النجاة لاستئناف الموسم

عقدت لجنة الثقافة في بريطانيا اجتماعا مع لجان الإعلام والرياضة والشرطة لمناقشة إمكانية استئناف الأندية لمبارياتها في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري على ملاعبها دون اللجوء لفكرة الملاعب المحايدة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أرسلت ممثليها لحضور الاجتماع، وذلك بعدما اختلف الاتحاد الإنجليزي ورابطة الكرة الإنجليزية مع الحكومة البريطانية بسبب توصية الأخيرة.

الحكومة البريطانية أوصت في وقت سابق بأن خوض المباريات على ملاعب الفرق دون اللجوء لملاعب محايدة أصبح من اختصاص الشرطة المحلية في كل منطقة.

التقرير أوضح أن عددا من قوات الشرطة قالت إنها ليس لديها أي مشكلة في تأمين المباريات ولعبها على ملاعبها الأصلية بشرط توفر توصيات سلامة وشروط معينة.

أحد أسباب اقتراح الملاعب المحايدة واستئناف الموسم على 8 استادات فقط، كانت مخاوف رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة من تجمع الجماهير خارج ملاعب أنديتها خلال خوض اللقاءات، قبل أن تعترض الأندية على ذلك الأمر.

وكشفت معظم قوات الشرطة عن أنه طالما أن الأندية يمكنها أن تقدم ضمانات لقوات شرطتها المحلية أنه لن يحدث تجمعات وستوافق على الشروط، سيتم الدفع بعدد كاف من قوات الشرطة للتأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتأمين المواجهات ومن ثم إتمام الموسم بشكل طبيعي.

أحد الشروط الموجودة كذلك، هي دفع الأندية لتكاليف تواجد الشرطة والقوات الأمنية الواجب توافرها لخوض المواجهات في الملاعب الخاصة بها.

ونشر رؤساء الشرطة المحلية في بريطانيا بيانا قالوا فيه إن المفاوضات كانت إيجابية للغاية وأنه حال توافر الشروط فسيتم تأمين المباريات وتخاض كل مباراة على ملعب النادي الخاص به دون اللجوء لملاعب محايدة.

ثلثا أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ20 رفضوا مساء الإثنين فكرة استئناف المسابقة على ملاعب محايدة، لتتعثر عودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أن لاعبي أندية الدوري الممتاز، يرفضون العودة للتدريبات واللعب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". (طالع التفاصيل)

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