محرز: هدفي في نيجيريا أفضل من 1000 مونديال مع فرنسا

تحدث رياض محرز جناح مانشستر سيتي عن فترة اختياره للعب لمنتخب الجزائر رغم إمكانية اللعب مع منتخب فرنسا.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي

وقال محرز عن الأمر في تصريحات مصورة "لو انتظرت الانضمام لمنتخب فرنسا لكنت الآن ضمن منتخب الديوك".

وأضاف "لكنني اخترت الجزائر على الفور. كان ذلك حين وقعت على عقود انضمامي لليستر سيتي، قيل لي إن وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب الجزائري في هذا الوقت يحبني كثيرًا".

وأوضح "هدفي مع المنتخب الجزائري أمام نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 أفضل من التتويج بـ1000 كأس عالم مع فرنسا".

وتابع "في حالة إقامة مباراة ودية بين المنتخبين في الجزائر سيفوز محاربو الصحراء بلا شك و لكن في فرنسا ستكون المباراة صعبة على المنتخبين".

محرز قاد الجزائر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية الصيف الماضي بمصر بعد غياب 29 عاما عن منصة تتويج العرس القاري.

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