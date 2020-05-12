شفاء أول لاعب تونسي أصيب بفيروس كورونا

تعافى عمر زكري صانع ألعاب اتحاد بن قردان، أول لاعب تونسي يصاب بفيروس كورونا، من المرض.

وعانى جد اللاعب من الإصابة بالفيروس قبل أن ينقل الفيروس إلى كافة أفراد العائلة ومنهم عمر الذي أثتبت الفحوصات الطبية إصابته الشهر الماضي ليصبح أول رياضي تونسي يتعرض للإصابة بالفيروس.

وذكر موقع فوت 24 يوم الثلاثاء أن زكرى خضع لتحاليل جديدة اثبتث تعافيه من الفيروس.

شفاء زكري قد يجعله جاهزا للانضمام لتدريبات فريقه التي تعود يوم 24 مايو الجاري مع كل أندية تونس.

يذكر أن جد عمر زكري توفي في منتصف أبريل متأثرا بالفيروس.

واضطر اللاعب للبقاء في العزل الصحي لمدة 14 يوما رفقة عائلته كما دعا كل من احتك بهم في الأيام الأخيرة لتوخي الحذر وفقا لما نشره على حسابه عبر "فيسبوك".

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