أميان في بيان رسمي: اتجهنا للمحكمة لإلغاء الهبوط في الدوري الفرنسي هذا الموسم

اتجه فريق آميان الفرنسي الذي هبط إلى الدرجة الثانية بعد إلغاء الموسم في فرنسا إلى المحكمة لمحاولة إلغاء القرار الصادر ضده بالهبوط، مستشهدا بأن الرياضات الأخرى مثل الرجبي وكرة السلة لم تشهد هبوطا مثلما حدث في فرنسا.

وخرج بيرنار جوانين رئيس النادي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء للحديث عن الأمر قائلا: "كرة القدم لها جانب إنساني وهي مغامرة إنسانية وليست فقط حول المال، لا نطلب تعويضات مالية".

وواصل "نحن نقاتل ضد الظلم لأننا نجد القرار غير عادل مع الرياضة، القرار عاقبنا، نطالب بإلغاء الهبوط".

وأكمل "أثق أن ذلك القرار اتخذ بتردد وعلى عجالة، من دون استشارة، انظروا إلى الرياضات الأخرى مثل الرجبي وكرة اليد والسلة، لم يحدث هبوط، كرة القدم للمحترفين هي الوحيدة التي اتخذت هذا القرار".

وتابع "مستشارين رياضيين مثل لوران بلان وكريستوف دوجاري ولويس فيرنانديز وأنطوان كومبواري وغيرهم يرون أنه من غير العادل هبوط أميان".

وأردف "لم يظهر أحد تعاونه ونحن مجبرون على الاتجاه إلى المحكمة، القانون في صفنا، وأنا واثق أن العدل سيظهر، نحن عازمون على تحقيق المساواة الرياضية حتى لو اتجهنا للمحاكم".

وأتم "حان الوقت لأن تسود العدالة والإنسانية فوق أي اعتبار آخر، آمل أن يراجع نويل لو جري رئيس الاتحاد الفرنسي قراره".

رابطة الدوري الفرنسي واتحاد الكرة أعلنا إلغاء الموسم في فرنسا بسبب تفشي فيروس كورونا، وتتويج باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة، وهبط الثنائي تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

حفيظ دراجي يختار أفضل لاعب مصري

تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا

هدف لا ينسى - إبراهيم سعيد وصاروخ قوته "10 ريختر"

تقرير: لاعب يوفنتوس وافق على الانتقال لبرشلونة

عمرو فهيم يحكي ضربه عمدا لمحمد فضل

40 ناديا يخاطبون رئاسة الوزراء لإلغاء الدوري