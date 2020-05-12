تحديد موعد عودة الدوري في الدنمارك والنمسا

بعد تحديد موعد عودة الدوري الألماني الأسبوع المقبل، والدوري الإنجليزي الشهر القادم، تحدد موعد استئناف بطولة الدوري في الدنمارك والنمسا.

توقفت المنافسات الرياضية في العالم أجمع منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحددت رابطة الدوري الدنماركي لكرة القدم بالتنسيق مع الحكومة الدنماركية موعد عودة المسابقة يوم 28 مايو الجاري.

وستقام المباريات بدون حضور الجماهير.

ميتلاند يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن كوبنهاجن الوصيف.

وفي النمسا من المقرر أن يعود الدوري في الأسبوع الأول من شهر يونيو بعد اتفاق اتحاد الكرة النمساوي مع الحكومة.

وتعود المباريات بدون حضوري جماهيري.

ويحتل لينتس الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق 6 نقاط عن سالزبورج صاحب المركز الثاني.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

حفيظ دراجي يختار أفضل لاعب مصري

تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا

هدف لا ينسى - إبراهيم سعيد وصاروخ قوته "10 ريختر"

تقرير: لاعب يوفنتوس وافق على الانتقال لبرشلونة

عمرو فهيم يحكي ضربه عمدا لمحمد فضل

40 ناديا يخاطبون رئاسة الوزراء لإلغاء الدوري