تحديد موعد عودة الدوري في الدنمارك والنمسا

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 12:42

كتب : FilGoal

فيروس الكورونا

بعد تحديد موعد عودة الدوري الألماني الأسبوع المقبل، والدوري الإنجليزي الشهر القادم، تحدد موعد استئناف بطولة الدوري في الدنمارك والنمسا.

توقفت المنافسات الرياضية في العالم أجمع منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحددت رابطة الدوري الدنماركي لكرة القدم بالتنسيق مع الحكومة الدنماركية موعد عودة المسابقة يوم 28 مايو الجاري.

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وستقام المباريات بدون حضور الجماهير.

ميتلاند يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن كوبنهاجن الوصيف.

وفي النمسا من المقرر أن يعود الدوري في الأسبوع الأول من شهر يونيو بعد اتفاق اتحاد الكرة النمساوي مع الحكومة.

وتعود المباريات بدون حضوري جماهيري.

ويحتل لينتس الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق 6 نقاط عن سالزبورج صاحب المركز الثاني.

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