دايلي ميل: لاعبو الدوري الإنجليزي أبلغوا أنديتهم بعدم رغبتهم في العودة للتدريبات

عبر عدد من لاعبي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن رغبتهم في مكالمات فيديو خاصة لأنديتهم عن عدم رغبتهم في العودة مجددا للتدريبات خلال الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل".

وقال التقرير إن اللاعبين تواصلوا مع أنديتهم عبر مكالمات الفيديو، منهم لاعبي للأندية الكبار في الدوري وعبروا عن قلقهم حول العودة للتدريبات مبكرا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستعقد عددا من أندية الدوري اجتماعات بالفيديو مع لاعبيها بشكل كامل خلال الـ48 ساعة المقبلة لإبلاغهم ببروتوكولات السلامة للعودة للتدريبات خلال الأسبوع المقبل.

وستمنح تلك الاجتماعات الفرصة للاعبين للتعبير عن مخاوفهم إزاء العودة للتدريبات يوم 18 مايو، إلا أن بعض اللاعبين في عدد من أندية الدوري استخدموا اجتماع اليوم لإبلاغ مسؤولي ناديهم بعدم رغبتهم في العودة في ظل وجود التهديد قائما.

وأبدى عدد من اللاعبين تخوفهم من العودة علنا، مثل سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ومانويل لانزيني مهاجم وست هام يونايتد وداني روز مدافع نيوكاسل يونايتد.

ووفقا للتقرير، فالأندية لا تضغط على لاعبيها لكي يصبحوا جاهزين للمشاركة في ظل الظروف غير المسبوقة حاليا.

لكن المشكلة الرئيسية هي أن بعض الأندية ناقشت استئناف الموسم دون الحصول على موافقة كاملة من لاعبيها أو مراجعة مخاوفهم.

وكان اللاعبين أنشأوا فيما بينهم مجموعة عبر تطبيق المحادثات "واتساب" لمناقشة مخاوفهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". (طالع التفاصيل)

المملكة البريطانية سجلت حتى الآن أكثر من 223 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بجانب وفاة أكثر من 32 ألف شخص.

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