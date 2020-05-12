دايلي ميل: 48 ساعة من الاجتماعات الحاسمة مع اللاعبين لاستئناف الدوري الإنجليزي

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ليومين خطيرين للغاية من الاجتماعات مع اللاعبين بعد عدد من الرسائل القلقة منهم عبر تطبيق واتساب بخصوص مشروع استئناف مسابقة الدوري الممتاز. وذلك وفقا لتطبيق نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وتعد سلامة اللاعبين واحدة من العوائق الكبيرة التي تقف أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لاستئناف المسابقة مرة أخرى بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وستعقد الأندية مكالمات بالفيديو مع لاعبيها خلال الـ48 ساعة المقبلة وخلالها ستظهر للاعبيها محاضرة بخصوص البروتوكول المتبع لإتمام الموسم، واستطلاع رأيهم.

الاجتماع سيمنح اللاعبين فرصة كذلك لنقل مخاوفهم تجاه البروتوكول الخاص باستئناف الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبو الدوري الممتاز أنشأوا مجموعة عبر تطبيق "واتساب" امتلأ برسائل تعبر عن مخاوفهم الكبيرة تجاه استكمال الموسم الجاري خاصة وأن الفيروس مازال يقتل مئات الأشخاص من الناس في المملكة البريطانية بشكل يومي.

وأوضحت أنه يوجد إحساس لدى اللاعبين بأنه يتم استخدامهم كبيادق للحكومة لأنها تسعى لتقديم دفعة معنوية قوية للدولة مطلوبة حاليا.

كما يوجد أيضا بعض الإحباط بسبب عدم استشارة الحكومة ورابطة الدوري للاعبين أو من يمارسون اللعبة كجزء من استئناف النشاط.

وأبدى رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي تحفظ تجاه عودة اللعب مرة أخرى قبل أن يكون ذلك آمنا.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت في وقت سابق أن الأندية لم تتوصل إلى حل نهائي لاستئناف الموسم، وأشارت إلى أن هناك اجتماعات ستعقد على مدار الأسبوع الجاري لاستكماله.

كما ألمحت الرابطة في بيانها إلى أنها ناقشت لأول مرة فكرة إنهاء الموسم.

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