رابطة الأندية المحترفة تقترح ضوابط جديدة في تعيين المدربين

خاطب نهاد حجاج المستشار القانوني لرابطة الأندية المحترفة، اتحاد الكرة، بمقترح لتوثيق عقود موحدة لمدربي الأندية في البطولات المصرية.

وكشف حجاج في تصريحات صحفية أن من ضمن المقترحات التي قدمها في التعاقد، هو النص على عدم عمل المدرب في أكثر من ناد حال تقدمه باستقالته، أو ناديين في حالة إقالته، خلال نفس الموسم.

وأوضح "ذلك يأتي ضمن رغبة من الرابطة لوضع مقترحات لضوابط عمل المدربين".

وأردف "هناك رغبة لتحديد عمل المدربين، خاصة في ظل عدم وجود مسمى قانوني يدافع عنهم".

وأتم "المقترح ينص على أن يكون تعاقد المدرب مع النادي مثله مثل تعاقد اللاعب، للحفاظ على حقوقه والتزاماته".

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