الضوء الأخضر من جونسون.. مستند حكومي يمنح الموافقة على استئناف الدوري الإنجليزي في يونيو

كشف مستند حكومي أن المملكة المتحدة ستسمح باستئناف الدوري الإنجليزي مع بداية شهر يونيو المقبل، بعد توقفه في منتصف مارس بسبب جائحة كورونا.

المستند الحكومي الذي نقلته عددا من وسائل الإعلام الإنجليزية أشار إلى أن "حكومة بوريس جونسون توافق على الفعاليات الرياضية والثقافية بدون جماهير للبث التلفزيوني فقط، مع التأكد من غياب خطر التفاعل الاجتماعي".

ويأتي قرار الحكومة البريطانية ضمن إجراءات اتخذتها لتخفيف إجراءات الحظر بسبب الوباء الذي أصاب حوالي 219 ألف شخص في بريطانيا، وكدفعة قوية لمشروع إعادة بدء الدوري الإنجليزي المعروف باسم Project Restart.

وبالنسبة للحضور الجماهيري، فقد حذرت الحكومة البريطانية أن مباريات الدوري الإنجليزي قد تُلعب بدون جماهير حتى إيجاد لقاح، ما يعني أن غياب الجماهير قد يدوم لفترة أطول من الموسم الجاري. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

المشروع الجدلي الذي ينص على استئناف الدوري في منتصف يونيو، مع لعب الـ92 مباراة المتبقية في ملاعب محايدة خلف أبواب مغلقة، سيكون سببا في اجتماع جديد بين أندية الدوري الـ20 اليوم الإثنين لمناقشة مخاوف بعضهم.

ترى بعض الأندية أن اللعب في ملاعب محايدة تقلل من فرصهم في الجولات المتبقية، مثل برايتون وواتفورد ووست هام وأستون فيلا، الذين يحاولون ضمان مكان لهم في الدوري الموسم المقبل.

وإن كان اجتماع اليوم الإثنين لن يشهد تصويتا، تحتاج فيه الخطة إلى 14 صوتا ليتم تفعيلها بعد حصولها على الضوء الأخضر من الحكومة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، بفارق 25 نقطة كاملة عن مُطارده مانشستر سيتي.

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