تقارير مغربية: التكهنات تترك بنشرقي حائرا.. ومواطنه يقنعه بطرابزون سبور

زعمت تقارير مغربية أن التكهنات بشأن مستقبل نجم الزمالك أشرف بنشرقي أثارت حيرة بطل السوبر الإفريقي حول مستقبله.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وقالت جريدة المنتخب إن "التكهن بخصوص مستقبل الدولي المغربي أشرف بنشرقي، الذي راج حديث عن اهتمام أندية تركية ويونانية بخدماته، من أجل ضمه من الزمالك أصاب اللاعب المغربي بحيرة بين رغبته في العودة إلى أوروبا التي سبق له اللعب بها رفقة لانس الفرنسي، وبين الاستمرار رفقة الزمالك الذي صنع لنفسه اسما خاصا داخله".

وأكمل التقرير المغربي "بنشرقي سيحرص رفقة وكيل أعماله على حسم مستقبله مباشرة بعد زوال جائحة كورونا، في انتظار المرحلة التي سيتم فيها السماح له بالعودة لمصر لمناقشة العروض مع رئيس الفريق الأبيض مرتضى منصور".

وفي المقابل، قالت جريدة "هيسبريس" أن إدارة طرابزون سبور التركي متصدر البطولة حاليا "حاولت إغراء بنشرقي بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم وقررت الاستعانة بمواطنه مروان داكوستا، مدافع الفريق، لإجراء محادثات معه خلال الأيام الماضية من أجل قبول العرض المقدم إليه.".

وأشارت الجريدة إلى "رفض نادي الزمالك أن يبقى في موقف المتفرج في ظل تناسل الأنباء حول اهتمام الأندية الأوروبية بخدمات نجمه".

وفي وقت سابق، نفى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك تلقيه أي عروض رسمية لنجمه المغربي، أشرف بنشرقي، من أولمبياكوس اليوناني، أو أي ناد آخر.

وقال أمير مرتضى لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي عروض لأعلق أو أرد عليها".

وأردف "كلها عروض في الصحافة فقط لا غير".

بنشرقي (25 عاما) يلعب في الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي، وقاده بالفعل للتتويج بكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك بنشرقي سوى 8 مباريات دولية في رصيده مع منتخب المغرب.

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Achraf Bencharki’s strike against ES Tunis holds the record for most passes before a goal in the #TotalCAFCL this season (28 Passes - 30 Touches).



2nd most? Also Zamalek, Bencharki against Primeiro de Agosto in December. (17 Passes) pic.twitter.com/o9dKHENeTV — CAF (@CAF_Online) March 5, 2020

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