خبر في الجول – وزير الرياضة يخاطب فيفا لحل أزمة مدة مجلس اتحاد الكرة المقبل

خاطب وزير الرياضة أشرف صبحي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمعرفة موقف المجلس المقبل لاتحاد الكرة المصري في ظل أزمة كبيرة تهدد مدة ذلك المجلس المنتظر انتخابه العام الحالي.

وعلم FilGoal.com أن صبحي خاطب فيفا لمعرفة إذا كان من حق المجلس المقبل البقاء في اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات، أم سنة واحدة فقط.

ما هو سبب المشكلة؟

ينص قانون الرياضة أن مدة أي مجلس منتخب في أي اتحاد رياضي، هي 4 سنوات أو حتى أول دورة أولمبية.

تأجيل دورة طوكيو من 2020 إلى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، تسبب في تخبط كبير في التفسير، حيث ترى بعض الأطراف ومنها المرشحين في الانتخابات المقبلة أن المجلس المقبل من حقه البقاء لدورة كاملة، فيما تفسر أطراف أخرى بأن المجلس المزمع انتخابه في سبتمبر المقبل عليه أن يدير اتحاد الكرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية فقط، قبل إجراء انتخابات جديدة.

وفي الوقت الحالي، تدير اتحاد الكرة لجنة مؤقتة تم تعيينها بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة على خلفية الفشل في كأس أمم إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مدة اللجنة التي يرأسها عمرو الجنايني بنهاية شهر يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولو اللجنة الخماسية بمندوبي فيفا في الساعات المقبلة عن طريق الفيديو كونفرنس لوضع الرتوش الأخيرة على مشروع اللائحة الجديدة للاتحاد، والتي سيقام على أساسها الانتخابات المنتظرة.

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ما هو موقف اللجنة الأولمبية؟

مصدر باللجنة أكد لـFilGoal.com أن مدة المجلس المقبل لاتحاد الكرة يجب أن تكون عاما واحدا فقط لتطبيق نص قانون الرياضة.

نفس الموقف يتشاركه مصدر باللجنة الخماسية للاتحاد، والذي قال لـFilGoal.com أن بقاء المجلس المقبل لعام واحد فقط أصبح ضروريا لتفادي عوار العملية الانتخابية والطعون عليها، بسبب عدم ملائمتها لنص قانون الرياضة.

وينتظر الوزير أشرف صبحي رد فيفا على خطابه، خاصة وأن تأجيل الدورة الأولمبية أتى لسبب قهري، لاستبيان الموقف وخارطة الطريق التي سيتسلم على أساسها المجلس المقبل مهامه من اللجنة الخماسية.

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