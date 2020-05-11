ميرور تكشف خطة يويفا لاستكمال دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإقامة المباريات المعلقة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي ضمن جدول زمني محدد من أجل إنهاء المسابقتين بنهاية شهر أغسطس المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

يويفا يفكر في لعب المباريات في بداية شهر أغسطس، لكي يتمكن من إنهاء المسابقة مع نهاية الشهر.

ما يعني أن المباريات العالقة من دور الـ16 ستُلعب في يوم 7 أغسطس، مثل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، لكن في حالة إذا ما استمر الإغلاق في بريطانيا أو اضطر اللاعبون للدخول في حجر صحي لـ14 يوما فقد يتجه الاتحاد الأوروبي للعب على ملاعب محايدة.

واتخذ يويفا قراره بشأن المراحل المتبقية في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، ما بين ربع النهائي إلى النهائي ستلعب على هيئة بطولة مصغرة في إسطنبول وجدانسك في بولندا.

نهائي دوري الأبطال كان سيقام في إسطنبول بتركيا والدوري الأوروبي في جدانسك في بولندا.

وتوجد مباريات إياب معلقة في دوري الأبطال، وهي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وليون ونابولي وبرشلونة.

فيما توجد 6 مباريات في الدوري الأوروبي لم تشهد مواجهات إياب وهي إسطنبول باشاكشاهير ضد كوبنهاجن وأولمبياكوس ضد ولفرهامبتون ورينجرز ضد باير ليفركوزن وفولفسبورج ضد شاختار وإينتراخت فرانكفورت ضد بازل ولاسك ضد مانشستر يونايتد، فيما لم تقم من الأساس مواجهتي إنتر ميلان ضد خيتافي وإشبيلية ضد روما.

يويفا يفكر في أن يبدأ كافة المباريات المعلقة من يوم 2 أغسطس وحتى منتصف الشهر لكي يتمكن بعد ذلك من إنهاء المسابقة ولعب النهائي يوم 27 من نفس الشهر.

ويجتمع يويفا مع أعضائه الـ55 يوم الإثنين بعدما طلب منهم الحصول على خطة واضحة من كل دوري بحلول يوم 25 مايو، لكي يكون اجتماع المجلس التنفيذي يوم 27 أكثر وضوحا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

عيد: استُبعدت من أولمبياد لندن بقرار من الشركة الراعية

الحكومة تمنح الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر للاستئناف الإثنين.. ولكن

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الانتخابات لن تكون قبل شهر سبتمبر

أحمد عيد: هذه حقيقة أزمة "فتيات الليل" في كأس القارات

صبري: اعترضت على انضمام التوأم للزمالك بسبب أهلاويته لكنه قاتل معنا بإخلاص