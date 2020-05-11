تقرير أنجولي: أول أغسطس يدرس استعادة جيرالدو من الأهلي

يدرس نادي أول أغسطس الأنجولي استعادة لاعبه جيرالدو دا كوتسا من الأهلي خلال الفترة المقبلة.

جيرالدو انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير قبل الماضي، قادما من أول أغسطس (بريميرو دي أوجوستو) لكنه لم يحقق النجاح المأمول.

وذكرت صحيفة جورنال دي أنجولا أن النادي ينتظر وضوح الرؤية بشأن توقف الكرة بسبب انتشار فيروس كورونا قبل التقدم بعرض للأهلي من أجل ضم اللاعب.

ويعول النادي الأنجولي في مساعيه على خروج جيرالدو من حسابات ريني فايلر المدير الفني للأهلي.

وقد يلعب بياتزو ظهير أول أغسطس وصديق جيرالدو دورا في إقناع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بالانتقال للفريق.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد أوضح لـFilGoal.com الشهر الماضي: "لم يتلق جيرالدو أي إطار شفهي أو رسمي من الأهلي حول رحيله من عدمه، في ظل توقف المسابقات خوفا من تفشي فيروس كورونا".

وأكمل "رحيله من عدمه بعد عودة النشاط يتوقف على 3 أمور".

وشرح "الأول هو موقف السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق، والثاني هو موقف إدارة النادي".

وأتم "أما الأمر الثالث فهو العروض التي يمكن أن يتلقاها، حيث يتبقى في عقده مع الأهلي موسمين ونصف".

وكان جيرالدو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلي في يناير الماضي تمهيدا لقيد السنغالي أليو بادجي في محله كلاعب أجنبي، إلا أن اختيار فايلر كان على رحيل المغربي وليد أزارو في النهاية.

الدولي الأنجولي توج مع الأهلي بلقب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 6 آخرين.

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