صن: رابطة الدوري الإنجليزي ستخسر أكثر من مليار جنيه إسترليني بسبب حقوق البث

أخبر مستشارو رابطة الدوري الإنجليزي، إدارة الرابطة أنهم سيخسرون مبلغا يصل إلى مليار ونصف مليار جنيه إسترليني بسبب حقوق البث القادمة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن تأجيل الموسم سيكون لديه تأثير كبير على حقوق البث التي ستسعى لاسترضاء زبائنها.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية حاليا تحاول كيفية احتساب طريقة إرجاع مبلغ 760 مليون جنيه إسترليني التي دفعت للربع الأخير من الموسم الجاري بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان ذلك المبلغ هو العامل الرئيسي وراء رغبة الأندية في استئناف الموسم الجاري، لكن دائما كان هناك اعتراض على الخطط التي قدمت لاستئناف الموسم الجاري.

ويقدر عقد البث الحالي للأندية والذي يستمر لـ3 سنوات بداية من أغسطس المقبل بـ9 مليارات جنيه إسترليني. نصف ذلك العائد يأتي من شركات الثب المحلية، مثل سكاي والتلفزيون البريطاني، وتساهم شركات كبرى مثل أمازون وبي بي سي في ذلك الرقم.

وتقبلت شركات البث قلة المباريات وأنها ليست غلطة رابطة الدوري الممتاز لكن ذلك يعني أنه سيؤثر على قيمة العائد المالي.

الحكومة البريطانية قالت إنه لا توجد أي مسابقات رياضية ستستأنف في المملكة سوى في بداية شهر يونيو المقبل، وحتى الآن لم تتفق على طريقة أو موعد لعودة الدوري.

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