تقرير مغربي: أبو ريدة وبوشماوي ضمن 6 مرشحين لمنافسة أحمد على رئاسة كاف

قال تقرير مغربي إن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق هاني أبو ريدة، يأتي ضمن 6 مرشحين لمنافسة الملغاشي أحمد أحمد على رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ومن المنتظر أن تقام انتخابات كاف في مارس 2021، بعد 4 سنوات من تولي الملغاشي رئاسة الاتحاد خلفا للكاميروني عيسى حياتو.

وأوضح تقرير جريدة المنتخب المغربية أن المرشحين الستة هم التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي لكاف وفيفا، والكونغولي كونستانت عوماري النائب الأول لأحمد، وأحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، ونظيره السنغالي أوجاستين سينجور، ونظيرهما الإيفواري جاك أنوما.

بالإضافة إلى هاني أبو ريدة، الذي أعلن اعتزامه خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري.

ولم يعلن أحمد موقفا رسميا من دخول الانتخابات حتى الآن.

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