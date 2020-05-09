بعد كسر الحجر الصحي الإجباري.. جماهير سنترال كوردوبا تودع كارلوفيتش في الملعب

السبت، 09 مايو 2020 - 22:26

كتب : FilGoal

توماس كارلوفيتش

كسرت عددا من الجماهير الأرجنتينية لنادي سنترال كوردوبا الحجر الصحي الإجباري في البلاد من أجل حضور جنازة اللاعب السابق "توماس كارلوفيتش".

توفي كارلوفيتش أمس الجمعة عن عمر يُناهز 74 عاما بعدما كان ضحية عملية سرقة في مسقط رأسه، إذا ضربه أحد المعتدين على رأسه لسرقة دراجته وهو ما تسبب في إصابته بسكتة دماغية وغيبوبة (طالع التفاصيل).

وغُطي النعش بعلم النادي وأقيمت جولة له في الملعب وسط تصفيق مشجعي أنصار النادي ومن ثم نُقل للمقبرة لدفنه.

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وقرر مجلس إدارة النادي فتح أبواب الملعب ليتمكن المشجعين من إلقاء التحية الأخيرة على أسطورة ناديهم.

Fans of Central Córdova skip quarantine to fire 'Trinche' Carlovich

وهتفت الجماهير المحشدة دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي نظرا لتفشي فيروس كورونا أكثر من مرة بـ "العدالة" ضد الذين اعتدوا عليه وتسببوا في وفاته.

بدأ كارلوفيتش مسيرته مع نادي سنترال كورودوبا وساهم في أول موسم احترافي له في تأهل الفريق للدرجة الثانية بعد 6 مواسم في الدرجة الثالثة.

عُرف عنه مهاراته الكبيرة خاصة بتمرير الكرة بين أقدام المنافسين مرتين في نفس اللعبة، في الفترة التي لعب بها بين 1969 و1983.

كارلوفيتش لم يلعب فقط سوى 4 مباريات في الدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى، رغم تقليه الإشادة من كافة نجوم الكرة الأرجنتينية وعلى رأسهم دييجو مارادونا.

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توماس كارلوفيتش سنترال كوردوبا
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