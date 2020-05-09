بعد كسر الحجر الصحي الإجباري.. جماهير سنترال كوردوبا تودع كارلوفيتش في الملعب

كسرت عددا من الجماهير الأرجنتينية لنادي سنترال كوردوبا الحجر الصحي الإجباري في البلاد من أجل حضور جنازة اللاعب السابق "توماس كارلوفيتش".

توفي كارلوفيتش أمس الجمعة عن عمر يُناهز 74 عاما بعدما كان ضحية عملية سرقة في مسقط رأسه، إذا ضربه أحد المعتدين على رأسه لسرقة دراجته وهو ما تسبب في إصابته بسكتة دماغية وغيبوبة (طالع التفاصيل).

وغُطي النعش بعلم النادي وأقيمت جولة له في الملعب وسط تصفيق مشجعي أنصار النادي ومن ثم نُقل للمقبرة لدفنه.

وقرر مجلس إدارة النادي فتح أبواب الملعب ليتمكن المشجعين من إلقاء التحية الأخيرة على أسطورة ناديهم.

وهتفت الجماهير المحشدة دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي نظرا لتفشي فيروس كورونا أكثر من مرة بـ "العدالة" ضد الذين اعتدوا عليه وتسببوا في وفاته.

La despedida a Trinche Carlovich en su casa: el estadio Gabino Sosa de Central Córdoba de Rosario 🔵🔴🔵 pic.twitter.com/3b7uRDnTqS — VarskySports (@VarskySports) May 9, 2020

بدأ كارلوفيتش مسيرته مع نادي سنترال كورودوبا وساهم في أول موسم احترافي له في تأهل الفريق للدرجة الثانية بعد 6 مواسم في الدرجة الثالثة.

عُرف عنه مهاراته الكبيرة خاصة بتمرير الكرة بين أقدام المنافسين مرتين في نفس اللعبة، في الفترة التي لعب بها بين 1969 و1983.

كارلوفيتش لم يلعب فقط سوى 4 مباريات في الدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى، رغم تقليه الإشادة من كافة نجوم الكرة الأرجنتينية وعلى رأسهم دييجو مارادونا.

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