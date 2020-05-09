أسامة نبيه لـ في الجول: "قلبي ماطاوعنيش" كانت مجرد دعابة.. وتلك الواقعة تؤكد براءتي

السبت، 09 مايو 2020 - 16:29

كتب : أحمد الخولي عاطف شادي

أسامة نبيه رفقة غزل المحلة

نفى أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، أن يكون تعمد إضاعة الفرص مع غزل المحلة أمام النادي الأبيض كما ذكر بنفسه في حديث إعلامي، مؤكدا أنها كانت مجرد دعابة.

وقال نبيه في تصريحات لـFilGoal.com: "أعتذر لنادي غزل المحلة ومسؤوليه وجماهيره عن الدعابة التي قلتها أثناء ظهوري التليفزيوني الأخير".

وأضاف "الأمر تم تفسيره خطأ، وكأنها تكشف النقاب عن جريمة تفويت حدثت في مباراة الزمالك والمحلة بكأس مصر موسم 2003".

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وواصل "أؤكد بحكم انتمائي وأنني أحد أبناء المحلة وعائلتي من هناك، كل التقدير والحب والاعتزاز بنادي المحلة وجماهيره".

نبيه أتبع "أريد التوضيح بكل صدق وإخلاص، أنني لم أقل جملة (قلبي ماطاوعنيش أسجل في الزمالك) إلا كدعابة فقط، لكن الحقيقة أنني بذلت أقصى ما لدي في هذه المباراة وكافحت من أجل التسجيل، حتى أن محمد عبد المنصف أصيب من أحد تسدايدتي ".

مدرب منتخب مصر السابق استشهد بواقعة تبرئه من الاتهام قائلا "أتعرض لحملة شرسة وممنهجة بها تربص لأنني ذكرت واقعة بنفس الحلقة وعقب جملة المداعبة تلك، تؤكد لأمانتي وعدم الخيانة وهي حكايتي عن هدفي الذي أقصى الزمالك من كأس مصر موسم 2004/2005 عندما كنت ألعب في صفوف الترسانة. لست خائنا ولكنني كنت أداعب فقط وأكرر اعتذاري للمحلة ومسؤوليه وجماهيره، وأؤكد لهم التقدير والاحترام الدائم. هؤلاء من يعنوني بعيدا عن حملات السوشيال ميديا".

وأتم "فاروق جعفر كان مدربي في غزل المحلة هذا الموسم، ومعا قدمنا موسم رائع محليا وقاريا، وسجلت أهدافا كثيرة للفريق. لم أتخاذل أبدا مع أي فريق طيلة فترة لعبي".

نادي غزل المحلة كان قد قرر التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد أسامة نبيه بعد تصريحاته بأنه تعمد عدم التسجيل أمام الزمالك. (طالع التفاصيل)

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