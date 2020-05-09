تقرير تونس: 3 عروض سعودية مغرية لـ علي معلول.. والأهلي حدد موقفه

السبت، 09 مايو 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - علي معلول

زعمت صحيفة (الصريح) التونسية برغبة ثلاثة أندية سعودية في التعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي ومنتخب النسور.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى "ثلاثة أندية سعودية قدمت عروضا مغرية لـ علي معلول" من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ولم تحدد الصحيفة أسماء الأندية السعودية، إلا أنها حددت موقف الأهلي بالنسبة للعروض التي تلقاها اللاعب.

وأوضحت الصحيفة "الأهلي أعلن عن تمسكه بـ علي معلول" أمام العروض المغرية التي تلقاها.

علي معلول صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في 2016، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى 2022.

ولعب معلول 20 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

ورفع معلول 3 ألقاب دوري مصري، ولقب الكأس مرة والسوبر مرتين.

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