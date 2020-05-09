تقرير تونس: 3 عروض سعودية مغرية لـ علي معلول.. والأهلي حدد موقفه

زعمت صحيفة (الصريح) التونسية برغبة ثلاثة أندية سعودية في التعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي ومنتخب النسور.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى "ثلاثة أندية سعودية قدمت عروضا مغرية لـ علي معلول" من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم تحدد الصحيفة أسماء الأندية السعودية، إلا أنها حددت موقف الأهلي بالنسبة للعروض التي تلقاها اللاعب.

وأوضحت الصحيفة "الأهلي أعلن عن تمسكه بـ علي معلول" أمام العروض المغرية التي تلقاها.

video:1

علي معلول صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في 2016، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى 2022.

ولعب معلول 20 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

ورفع معلول 3 ألقاب دوري مصري، ولقب الكأس مرة والسوبر مرتين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

اختفوا في ظروف غامضة.. جوديونسون الكرة المصرية الذي قبض العميد على حلمه مع الزمالك

هدف لا ينسى - محمد عبد الجليل "جوكر الكوتشينة القشاش"

كيلليني يفتح النار: أكره إنتر وبالوتيللي استحق الصفع

مصدر بـ بيراميدز يكشف لـ في الجول.. هل يرحل توفيق إلى الأهلي أو الزمالك

واتفورد: مشروع "إعادة البدء" ليس عادلا