غزل المحلة لـ في الجول: سنشكو أسامة نبيه رسميا.. أهان النادي وهذه مطالبنا

كشف حسام عزو المشرف العام على الكرة بغزل المحلة عن نية النادي التقدم بشكوى رسمية ضد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على إثر تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل في الأيام القليلة الماضية.

وقال عزو لـFilGoal.com: "مجلس الإدارة سيتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد تصريحات نبيه، تلك التصريحات تهين النادي".

وأضاف "ما حدث كان سببا في ضياع بطولة كنا الأقرب لتحقيقها، أو على الأقل ضمان بطولة لمدينة المحلة بعد صعود البلدية للنهائي في ذلك العام".

وأردف "سنطلب في الشكوى رد المبالغ التي تقاضاها اللاعب خلال فترة مشاركته مع النادي، مع تعويض مادي مناسب نظرا لأنه كان سببا في خسارة لقب كأس مصر بناء على تصريحاته المسجلة تلفزيونيا".

واستدرك "إذا لم نحصل على حقنا من الاتحاد المصري، سنقوم بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأكد "لن نترك حق النادي العريق الذي سبق له تحقيق لقب الدوري، ولديه مشاركات إفريقية عديدة وصنع أجيالا ساهمت في بطولات دولية للمنتخب".

وأتم "التصعيد هو الحل، ما لم نحصل على حقوقنا كاملة".

ماذا حدث؟

كان أسامة نبيه قد صرح مساء الخميس عبر قناة أون تايم سبورتس بأنه خلال لعبه لفريق غزل المحلة، واجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر في مباراة فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وحسب نبيه، فإنه أهدر بعض الفرص في تلك المباراة. بعضها لم يوفق فيها والبعض الآخر "قلبي ماطاوعنيش" على حد وصفه.

وقال نبيه بأنه في أحد الكرات طالب إبراهيم حسن بتشتيت الكرة من أمامه قبل أن يسجلها.

الزمالك حصد لقب كأس مصر لهذا الموسم 2001/2002 بعدما فاز الزمالك على بلدية المحلة في النهائي بهدف عبد الحليم علي.

ومع بداية الموسم التالي، عاد أسامة نبيه لنادي الزمالك من غزل المحلة. إذ سجل بنفسه هدف فوز الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب المقاولون العرب في الوقت الإضافي.

اقرأ - إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه

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