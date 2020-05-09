بالوتيلي يرد على كيلليني: أنت قائد غريب.. على الأقل لدي الشجاعة

رد ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا على جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس بعدما وصفه الأخير بـ "أسوأ السيئين".

ماريو بالوتيلي النادي : بريشيا جيورجيو كيلليني النادي : يوفنتوس

المدافع المخضرم كشف في حديثه لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أنه في سيرته الذاتية سيكون عنيفا مع البعض، خاصة زميليه السابقين ماريو بالوتيللي وفيليبي ميلو (طالع التفاصيل).

ميلو جاء رده سريعا وعنيفا بأن مدافع إيطاليا بـ "جبان" (طالع التفاصيل).

وجاء الدور على مهاجم ميلان وإنتر السابق للرد على زميله في الأتزوري عبر "إنستجرام ستوري": "على الأقل لدي الأمانة والشجاعة أن أقول أشياء في وجه الناس".

وتابع "كان لديك العديد من الفرص لفعل ذلك منذ 2013، وأن تتعامل كرجل حقيقي لكنك لم تفعل".

وواصل "من يعرف ماذا ستقول يوما ما عن زملائك الحاليين، أنت قائد غريب".

وأضاف "إذا كان هذا يعني أن أكون بطلا، أفضّل ألا أكون كذلك، ولم أُظهر أي تقليل احترام تجاه قميص منتخب إيطاليا".

لعب كيلليني مع ميلو موسمين في فريق السيدة العجوز، وزامل بالوتيللي في كثير من المباريات مع منتخب إيطاليا.

وشارك كيلليني في 102 مباراة مع إيطاليا وهو سابع أكثر لاعب يمثل فريق أتزوري.

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