كانافارو: صلاح ماكينة.. أي مدرب يتمناه

السبت، 09 مايو 2020 - 16:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

أشاد فابيو كانافارو مدرب جوانزو إيفرجراند الصيني ونجم إيطاليا السابق بمحمد صلاح أيقونة مصر ومهاجم ليفربول، مقارنا إياه بالأسطورتين بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال كانافارو في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"لو لديك ميسي أو رونالدو تبدأ المباراة وأنت متقدم بهدف".

ثم استدرك "لكني أحترم صلاح جدا. تغير كثيرا في ليفربول. في آخر 3 سنوات كان أشبه بماكينة".

أخبار متعلقة
خيمة في الجول – إبراهيم سعيد: كنت قائدا بدون شارة.. وطارق حامد كذلك أسامة نبيه لـ في الجول: "قلبي ماطاوعنيش" كانت مجرد دعابة.. وتلك الواقعة تؤكد براءتي غزل المحلة لـ في الجول: سنشكو أسامة نبيه رسميا.. أهان النادي وهذه مطالبنا ميلو يرد على كيلليني: جبان يبلل نفسه

واستمر اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية في 2006 "إنه لاعب يتمنى أي مدير فني تدريبه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم ولا يترك شيئا في الملعب. لا يستسلم".

بات صلاح ضمن نخبة نجوم العالم بعد انتقاله إلى ليفربول، في 2018 جاء سادسا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية وفي العام الماضي احتل المركز الخامس.

وتوج صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين وفي موسم 2017-2018، الأول له مع ليفربول، نال جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أداء مذهل.

وتوج صلاح بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام الماضي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

اختفوا في ظروف غامضة.. جوديونسون الكرة المصرية الذي قبض العميد على حلمه مع الزمالك

هدف لا ينسى - محمد عبد الجليل "جوكر الكوتشينة القشاش"

كيلليني يفتح النار: أكره إنتر وبالوتيللي استحق الصفع

مصدر بـ بيراميدز يكشف لـ في الجول.. هل يرحل توفيق إلى الأهلي أو الزمالك

واتفورد: مشروع "إعادة البدء" ليس عادلا

محمد صلاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان رسمي - الزمالك: ما قاله أسامه نبيه خرافات وأكاذيب.. يرغب في كسب شعبية مزيفة 3 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لن ننظر في شكوى المحلة ضد أسامة نبيه إذا وصلت لنا 31 دقيقة | الدوري المصري
بالوتيلي يرد على كيلليني: أنت قائد غريب.. على الأقل لدي الشجاعة 33 دقيقة | أوروبا
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا تفكير في عودة عواد 34 دقيقة | الدوري المصري
هشام حنفي يحكي كواليس شجاره مع شادي محمد في مباراة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
هشام حنفي: بعض لاعبي الأهلي تآمروا لرحيلي.. وقضيت 3 أيام في الزمالك ساعة | الدوري المصري
رئيس ليون يعلن موعد مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
وكيله لـ في الجول: النني ليس لاعب بيشكتاش المعلن إصابته بكورونا 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 4 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب
قد ينال إعجابك