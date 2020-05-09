كانافارو: صلاح ماكينة.. أي مدرب يتمناه

أشاد فابيو كانافارو مدرب جوانزو إيفرجراند الصيني ونجم إيطاليا السابق بمحمد صلاح أيقونة مصر ومهاجم ليفربول، مقارنا إياه بالأسطورتين بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال كانافارو في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"لو لديك ميسي أو رونالدو تبدأ المباراة وأنت متقدم بهدف".

ثم استدرك "لكني أحترم صلاح جدا. تغير كثيرا في ليفربول. في آخر 3 سنوات كان أشبه بماكينة".

واستمر اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية في 2006 "إنه لاعب يتمنى أي مدير فني تدريبه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم ولا يترك شيئا في الملعب. لا يستسلم".

بات صلاح ضمن نخبة نجوم العالم بعد انتقاله إلى ليفربول، في 2018 جاء سادسا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية وفي العام الماضي احتل المركز الخامس.

وتوج صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين وفي موسم 2017-2018، الأول له مع ليفربول، نال جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أداء مذهل.

وتوج صلاح بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام الماضي.

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