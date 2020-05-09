خيمة في الجول – إبراهيم سعيد: كنت قائدا بدون شارة.. وطارق حامد كذلك

يرى إبراهيم سعيد المدافع التاريخي لمنتخب مصر وللنادي الأهلي، بأن شارت القيادة ليست شرطا لتكون القائد داخل الملعب.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وقال إبراهيم سعيد خلال حلوله ضيفا على (خيمة في الجول): "التعادل بالنسبة لي خسارة، لكن حاليا ترى بعض اللاعبين يخرجون بعد المباراة مبتسمون، أرى هذا الأمر وأرغب في تمزيق ملابسي اعتراضا على ما يحدث".

وأضاف "القيادة ليست بالشارة، لم أرتد الشارة قط لكن في المنتخب كانت كلمتي مسموعة وكذلك في الأهلي. وفي الزمالك الأمر ذاته والإسماعيلي، الأمر ليس شارة، الأمر في العقل والروح".

وأتم "طارق حامد كذلك، الأمر ليس شارة، احترامك للمكان وروحك داخل الملعب وإخلاصك وهدفك هل تحب الهزيمة أم لا؟ وحسام غالي وغيرهم، التعادل بالنسبة لي هزيمة".

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