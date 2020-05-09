خيمة في الجول – إبراهيم سعيد: كنت قائدا بدون شارة.. وطارق حامد كذلك

السبت، 09 مايو 2020 - 16:03

كتب : إسلام مجدي

طارق حامد - الزمالك - احتفالات السوبر

يرى إبراهيم سعيد المدافع التاريخي لمنتخب مصر وللنادي الأهلي، بأن شارت القيادة ليست شرطا لتكون القائد داخل الملعب.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال إبراهيم سعيد خلال حلوله ضيفا على (خيمة في الجول): "التعادل بالنسبة لي خسارة، لكن حاليا ترى بعض اللاعبين يخرجون بعد المباراة مبتسمون، أرى هذا الأمر وأرغب في تمزيق ملابسي اعتراضا على ما يحدث".

وأضاف "القيادة ليست بالشارة، لم أرتد الشارة قط لكن في المنتخب كانت كلمتي مسموعة وكذلك في الأهلي. وفي الزمالك الأمر ذاته والإسماعيلي، الأمر ليس شارة، الأمر في العقل والروح".

أخبار متعلقة
مصدر بـ بيراميدز يكشف لـ في الجول.. هل يرحل توفيق إلى الأهلي أو الزمالك هاني رمزي: تدريب الزمالك وارد والأهلي أولوية.. ولو كنت مكان فتحي سأبقى اختفوا في ظروف غامضة - سيد مسعد.. جوديونسون الكرة المصرية الذي قبض العميد على حلمه مع الزمالك طارق حامد: أشكر مرتضى وجمهور الزمالك.. وجاهز للعب ولو غدا

وأتم "طارق حامد كذلك، الأمر ليس شارة، احترامك للمكان وروحك داخل الملعب وإخلاصك وهدفك هل تحب الهزيمة أم لا؟ وحسام غالي وغيرهم، التعادل بالنسبة لي هزيمة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

عمر جابر يروي تفاصيل تهديده بالقتل

هاني رمزي: لا أمانع تدريب الزمالك

طارق حامد يشكر مرتضى منصور

إبراهيم سعيد يختار أفضل من لعب بجواره

إبراهيم سعيد: الزمالك رفض انتقالي لجالاتاسراي

إبراهيم سعيد يروي ما حدث خلال فترته مع إيفرتون

في الدوري الأهلي الزمالك طارق حامد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كانافارو: صلاح ماكينة.. أي مدرب يتمناه 6 دقيقة | المحترفون
أسامة نبيه لـ في الجول: "قلبي ماطاوعنيش" كانت مجرد دعابة.. وتلك الواقعة تؤكد براءتي 23 دقيقة | الدوري المصري
غزل المحلة لـ في الجول: سنشكو أسامة نبيه رسميا.. أهان النادي وهذه مطالبنا 28 دقيقة | مصر
ميلو يرد على كيلليني: جبان يبلل نفسه 34 دقيقة | أوروبا
خيمة في الجول – إبراهيم سعيد: كنت قائدا بدون شارة.. وطارق حامد كذلك 49 دقيقة | الدوري المصري
هيدينك: لم أشعر بتلاعب في مباراة إلا أمام برشلونة في دوري الأبطال ساعة | أوروبا
اختفوا في ظروف غامضة - سيد مسعد.. جوديونسون الكرة المصرية الذي قبض العميد على حلمه مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
بيشكتاش يعلن إصابة لاعب وموظف بـ كورونا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 4 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد
قد ينال إعجابك