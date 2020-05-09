من استاد طنطا.. وزير الرياضة يؤكد على دور الدولة في دعم الاستثمار الرياضي

زار أشرف صبحي وزير الرياضة استاد طنطا اليوم السبت، في جولة تفقدية رفقة طارق رحمي محافظ الغربية، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة استادات.

وصرح صبحي أثناء الزيارة، بحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة: "نسعى لبناء شراكات وتعاون متكامل مع عدد من المؤسسات العاملة في المجال الرياضي، لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية".

وأتبع "استاد طنطا سيخدم كل أبناء محافظة الغربية بعد تطويره وفقا لخطة الوزارة الاستثمارية. فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بما يخدم الأسر المصرية".

وأوضح صبحي ان "وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، وتطبيق خطة استثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر في إنشاء سلسلة من الاندية الرياضية الاجتماعية مثل The Club وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احدى الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل City Club"

ولفت أشرف صبحي إلى أن "الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، المرحلة المقبلة سوف تشهد حزم من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة".

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة تولي كل اهتمامها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة باتت تعمل جاهدة في رفع كفاءة وتطوير كل المنشآت حتى تكون بمثابة فرصة كبيرة لكل افراد الاسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج بشكل كبير لتلك الأندية.

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