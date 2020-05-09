جناح نابولي منتقدا المسؤولين: يساعدون اللاعبين ليبقوا أغبياء

يرى أمين يونس جناح نابولي أن لاعبي كرة القدم لا يتمتعون بحرية تامة لاتخاذ القرار في بعض شئونهم الخاصة مثل الناحية المالية.

أمين يونس النادي : نابولي

وقال يونس في حواره مع t-online.de:"نحن اللاعبون يساعدوننا لنظل أغبياء. تقريبا كل شيء يهتمون به من أجلنا ولذلك لا ينظر اللاعبون يمينا أو يسارا".

وواصل الألماني البالغ عمره 26 عاما "الكل يعرف كيف ينظف حذاءه، لكن لا يقدر الجميع على الاهتمام بالجانب المالي. معظم اللاعبين لا يعرفون ماذا يعني حساب الادخار".

واستمر "اللاعبون الصغار لا يجب أن يُضغطوا مثل الليمون بسبب موهبتهم. يجب مساعدتهم بشتى الطرق".

وأتم "على اللاعب أن يحصل فقط على نصف راتبه حتى يبلغ سن معينة وأن يذهب الباقي إلى حساب آخر، يستعمله بعد انتهاء مشواره".

ويقضي يونس، اللاعب الأسبق لأياكس وبوروسيا مونشنجلادباخ، موسمه الثاني مع نابولي.

وشارك اللاعب، اللبناني الأصل والمتوج بكأس القارات 2017، في 7 مباريات فقط بالموسم الحالي

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