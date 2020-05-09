مدرب أياكس: ميسي بلغ ذروة مستواه مع جوارديولا

يرى إريك تين هاج مدرب أياكس أن ليونيل ميسي أيقونة برشلونة بلغ ذروة مستواه حين لعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا من 2008 إلى 2012.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال تين هاج في حواره مع Voetbal International:"ميسي كان أحد القادة، لكنه عمل أيضا للفريق وتألق نتيجة ذلك. لم يكن أبدا بالمستوى الذي ظهر به مع جوارديولا".

وواصل "برشلونة لم يفز بالكثير على الصعيد الأوروبي في السنوات الأخيرة. ميسي لا يزال يتألق، لكن أحيانا يقدم أقل ما عنده. ليس مثلما كان مع جوارديولا".

وأتم "جوارديولا شجاع، لديه الجرأة ليكون رائدا ومبتكرا".

برشلونة كان لا يقهر خلال حقبة جوارديولا، هيمن على الكرة الإسبانية والأوروبية وتوج بـ14 لقبا.

وفي السنوات الأربع لجوارديولا، كان ميسي أفضل لاعب في العالم 4 مرات متتالية.

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