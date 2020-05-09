مدرب أياكس: ميسي بلغ ذروة مستواه مع جوارديولا

السبت، 09 مايو 2020 - 11:13

كتب : FilGoal

جوارديولا وميسي

يرى إريك تين هاج مدرب أياكس أن ليونيل ميسي أيقونة برشلونة بلغ ذروة مستواه حين لعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا من 2008 إلى 2012.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال تين هاج في حواره مع Voetbal International:"ميسي كان أحد القادة، لكنه عمل أيضا للفريق وتألق نتيجة ذلك. لم يكن أبدا بالمستوى الذي ظهر به مع جوارديولا".

وواصل "برشلونة لم يفز بالكثير على الصعيد الأوروبي في السنوات الأخيرة. ميسي لا يزال يتألق، لكن أحيانا يقدم أقل ما عنده. ليس مثلما كان مع جوارديولا".

أخبار متعلقة
تقرير: برشلونة حدد 6 لاعبين ليختار منهم إنتر مقابل التخلي عن لاوتارو عمر جابر يروي تفاصيل أزمة "التهديدات بالقتل له ولأسرته" هاني رمزي: تدريب الزمالك وارد والأهلي أولوية.. ولو كنت مكان فتحي سأبقى هاني رمزي: صلاح قدم 60% من قدراته مع منتخب مصر أثناء وجودي

وأتم "جوارديولا شجاع، لديه الجرأة ليكون رائدا ومبتكرا".

برشلونة كان لا يقهر خلال حقبة جوارديولا، هيمن على الكرة الإسبانية والأوروبية وتوج بـ14 لقبا.

وفي السنوات الأربع لجوارديولا، كان ميسي أفضل لاعب في العالم 4 مرات متتالية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

عمر جابر يروي تفاصيل تهديده بالقتل

هاني رمزي: لا أمانع تدريب الزمالك

طارق حامد يشكر مرتضى منصور

إبراهيم سعيد يختار أفضل من لعب بجواره

إبراهيم سعيد: الزمالك رفض انتقالي لجالاتاسراي

إبراهيم سعيد يروي ما حدث خلال فترته مع إيفرتون

برشلونة ميسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد تساويهما في عدد الأهداف ومنح لقب الهداف لـ مبابي.. لاعب باريس يطلب تقدير بن يدر 5 دقيقة | أوروبا
واتفورد: مشروع "إعادة البدء" ليس عادلا ولا يحمل أيا من مظاهر النزاهة الرياضية 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جناح نابولي منتقدا المسؤولين: يساعدون اللاعبين ليبقوا أغبياء 23 دقيقة | أوروبا
مصدر بـ بيراميدز يكشف لـ في الجول.. هل يرحل توفيق إلى الأهلي أو الزمالك 44 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أياكس: ميسي بلغ ذروة مستواه مع جوارديولا 45 دقيقة | أوروبا
تقرير: برشلونة حدد 6 لاعبين ليختار منهم إنتر مقابل التخلي عن لاوتارو 58 دقيقة | أوروبا
عمر جابر يروي تفاصيل أزمة "التهديدات بالقتل له ولأسرته" 9 ساعة | الدوري المصري
هاني رمزي: تدريب الزمالك وارد والأهلي أولوية.. ولو كنت مكان فتحي سأبقى 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 4 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك
قد ينال إعجابك