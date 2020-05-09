تقرير: برشلونة حدد 6 لاعبين ليختار منهم إنتر مقابل التخلي عن لاوتارو

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن برشلونة حدد 6 لاعبين في قائمته ليختار منهم فريق إنتر ميلان مقابل التخلي عن اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان برشلونة

فبعدما اتفق الناديان على صفقة ينتقل بموجبها لاوتارو إلى إسبانيا مقابل لاعبين إثنين من برشلونة إلى إنتر، حدد الفريق الكاتالوني لاعبين ليختار منهم الإيطالي.

ويأمل برشلونة إبرام صفقة تبادلية سعيا لتقليص القيمة التي سيدفعها إلى إنتر مقابل الحصول على لاوتارو (22 عاما).

وزعمت سبورت أن برشلونة عرض على إنتر الاختيار من صامويل أومتيتي وجونيور فيربو ونيلسون سيميدو وأرتورو فيدال ورافينيا وجان-كلير توديبو.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق أن بخلاف انتقال لاعبين إثنين إلى إنتر سيدفع برشلونة أيضا 57 مليون جنيه إسترليني للظفر بلاوتارو.

وشارك اللاعب الأسبق لنادي راسينج الأرجنتيني في 31 مباراة بالموسم الحالي مع إنتر وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وانضم لاوتارو إلى إنتر في 2018 مقابل 25 مليون يورو.

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