تقرير: برشلونة حدد 6 لاعبين ليختار منهم إنتر مقابل التخلي عن لاوتارو

السبت، 09 مايو 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

لاوتارو

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن برشلونة حدد 6 لاعبين في قائمته ليختار منهم فريق إنتر ميلان مقابل التخلي عن اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر ميلان

برشلونة

فبعدما اتفق الناديان على صفقة ينتقل بموجبها لاوتارو إلى إسبانيا مقابل لاعبين إثنين من برشلونة إلى إنتر، حدد الفريق الكاتالوني لاعبين ليختار منهم الإيطالي.

ويأمل برشلونة إبرام صفقة تبادلية سعيا لتقليص القيمة التي سيدفعها إلى إنتر مقابل الحصول على لاوتارو (22 عاما).

أخبار متعلقة
عمر جابر يروي تفاصيل أزمة "التهديدات بالقتل له ولأسرته" هاني رمزي: تدريب الزمالك وارد والأهلي أولوية.. ولو كنت مكان فتحي سأبقى هاني رمزي: صلاح قدم 60% من قدراته مع منتخب مصر أثناء وجودي خيمة في الجول – إبراهيم سعيد: صلاح لو ظهر معنا كنا "كسرنا الدنيا".. ومازحا: اعتزل يا حضري

وزعمت سبورت أن برشلونة عرض على إنتر الاختيار من صامويل أومتيتي وجونيور فيربو ونيلسون سيميدو وأرتورو فيدال ورافينيا وجان-كلير توديبو.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق أن بخلاف انتقال لاعبين إثنين إلى إنتر سيدفع برشلونة أيضا 57 مليون جنيه إسترليني للظفر بلاوتارو.

وشارك اللاعب الأسبق لنادي راسينج الأرجنتيني في 31 مباراة بالموسم الحالي مع إنتر وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وانضم لاوتارو إلى إنتر في 2018 مقابل 25 مليون يورو.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

عمر جابر يروي تفاصيل تهديده بالقتل

هاني رمزي: لا أمانع تدريب الزمالك

طارق حامد يشكر مرتضى منصور

إبراهيم سعيد يختار أفضل من لعب بجواره

إبراهيم سعيد: الزمالك رفض انتقالي لجالاتاسراي

إبراهيم سعيد يروي ما حدث خلال فترته مع إيفرتون

برشلونة لاوتارو
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد تساويهما في عدد الأهداف ومنح لقب الهداف لـ مبابي.. لاعب باريس يطلب تقدير بن يدر 6 دقيقة | أوروبا
واتفورد: مشروع "إعادة البدء" ليس عادلا ولا يحمل أيا من مظاهر النزاهة الرياضية 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جناح نابولي منتقدا المسؤولين: يساعدون اللاعبين ليبقوا أغبياء 23 دقيقة | أوروبا
مصدر بـ بيراميدز يكشف لـ في الجول.. هل يرحل توفيق إلى الأهلي أو الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أياكس: ميسي بلغ ذروة مستواه مع جوارديولا 45 دقيقة | أوروبا
تقرير: برشلونة حدد 6 لاعبين ليختار منهم إنتر مقابل التخلي عن لاوتارو 59 دقيقة | أوروبا
عمر جابر يروي تفاصيل أزمة "التهديدات بالقتل له ولأسرته" 9 ساعة | الدوري المصري
هاني رمزي: تدريب الزمالك وارد والأهلي أولوية.. ولو كنت مكان فتحي سأبقى 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 4 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك
قد ينال إعجابك