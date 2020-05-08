دليلك لفهم التعديل الاستثنائي في قانون التبديلات خلال المباراة والـVAR

العديد من التساؤلات تجوب خاطرك بعد إعلان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تطبيق قاعدة التبديلات الخمس لكن بشروط؟ ماذا تعني الفرص الثلاثة؟ متى يمكن للمدرب أن يغير؟

FilGoal.com يجيب لكم من خلال التقرير التالي في شرح مبسط لقانون التبديلات وإجابة لأبرز أسئلتكم.

أولا، القانون حول التبديلات من 3 إلى 5، لكنه لم ينص في أي بند من بنوده على توقيت معين للتبديلات، بمعنى أن الأمر مثل الماضي، للمدرب كامل الحق في إجراء التبديلات في أي وقت يراه.

في الماضي، كان للمدرب 3 تبديلات، بـ3 لاعبين وله كل الحق في طريقة استخدامها، هناك مدرب قد يدفع باللاعبين دفعة واحدة، وآخر قد يشرك لاعبين، وهناك آخر يفضل الدفع بكل لاعب على حدة، والأهم بعض المدربين يؤخرون التبديل الأخير لإضاعة الوقت.

من هنا جاءت الفكرة والسؤال، ماذا يعني تشديد IFAB على فكرة أن لكل فريق 3 فرص فقط لإجراء التبديلات؟

لا يعني ذلك أن الفريق ملزم بالتبديل في أوقات معينة، لكن منعا لإضاعة الوقت، فمثل الماضي، لكل مدرب 3 مرات يمكنه أن يجري خلالها تبديلات، مع إضافة وحيدة، أنه إن قرر إجراء تبديل بين شوطي المباراة فذلك لن يحتسب ضمن الفرص الثلاثة.

إليكم مثالا توضيحيا:

مدرب لفريق ما، وجد أنه بعد أول نصف ساعة من المباراة بحاجة لتغيير فني، إخراج جناح وإشراك محور دفاعي مثلا، تلك فرصة.

بعد ذلك مع بداية الشوط الثاني وجد الهجوم بحاجة لتنشيط، وأشرك لاعبين، تلك فرصة أخرى.

في آخر ربع ساعة قرر المدرب الاتجاه للدفاع، وأشرك لاعبين دفاعيين، تلك فرصته الثالثة والأخيرة.

ماذا لو أراد أن يبدل لاعبا بين الشوطين؟ يمكنه أن يفعل ذلك ولن تحتسب ضمن فرصه الثلاثة. كما أنه لا يوجد إطار زمني محدد للتبديلات.

ماذا لو لم يتمكن المدرب من استخدام احدى فرصه وتبديلاته (مثلا لم يشرك لاعبين)؟

إن كانت المباراة في دوري، فالمباراة تنتهي مع صافرة الحكم، إن كانت في كأس أو دوري أبطال وهناك وقت إضافي، يتم ترحيل التبديلات مع الفرصة للوقت الإضافي.

أيضا، أقر IFAB للبطولات التي تستخدم وقت إضافي أن تستخدم أيضا تبديل إضافي.

هل القرار إلزامي؟

لكل بطولة الحق في قبول أو رفض استخدام قرار IFAB، بمعنى، أن الدوري الإنجليزي قد لا يقرر العمل بتلك القواعد أو قد يفعل، والأمر ذاته حدث في إسبانيا، الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم أراد تطبيق الأمر لكنه كان عليه الحصول على الإذن، وما إن تم الإعلان حتى قام بتطبيق القرار.

ثانيا، تقنية حكم الفيديو، ربما انهمكنا جميعا في قرار التبديلات الخمسة، وذلك لأهميته بالطبع، لكن تلك أيضا نقطة مهمة جدا.

العديد من المخاوف أثيرت خلال وقت سابق من الحكام بسبب غرفة حكم الفيديو، التي يتواجد بها 4 حكام على مسافة قريبة من بعضهم البعض، ومع تفشي فيروس كورونا، فهناك خطر عليهم.

مجلس الاتحاد الدولي سمح للدوريات والمسابقات التي تستعمل حكم الفيديو، بأن توقف استخدامه لما تبقى من الموسم الجاري فقط.

لكنه شدد على من يرغب في الاستمرار باستخدامه، باتباع بروتوكول حكم الفيديو كاملا.

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