بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب خط وسط الفريق بعد مشاهدة حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي".

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك فإن مرتضى قرر رفغ الغرامة الموقعة على طارق حامد والتي كان قدرها 500 ألف جنيه بعدما تعارك مع رامز في الاستوديو الخاص به.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي كانت مقدرة بـ 500 ألف جنيه، بسبب ظهوره مع المجنون رامز جلال وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله .

وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية .

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