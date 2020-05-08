إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه

الجمعة، 08 مايو 2020 - 16:39

كتب : أحمد الخولي

أسامة نبيه رفقة غزل المحلة

نفى إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق، ما قاله أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق من مطالبته بتشتيت الكرة من أمامه كي لا يسجل الهدف.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لـFilGoal.com: "القصة التي رواها أسامة نبيه عن الحديث معي أثناء المباراة لكي أشتت الكرة من أمامه غير صحيحة مطلقا".

وأتم "لم يحدث مثل هذا الأمر بتاتا ولم يتحدث معي خلال اللقاء عن الأمر".

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كان أسامة نبيه قد صرح مساء أمس الخميس عبر قناة أون تايم سبورتس بأنه خلال لعبه لفريق غزل المحلة، واجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر في مباراة فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وحسب نبيه، فإنه أهدر بعض الفرص في تلك المباراة. بعضها لم يوفق فيها والبعض الآخر "قلبي ماطاوعنيش" على حد وصفه.

وقال نبيه بأنه في أحد الكرات طالب إبراهيم حسن بتشتيت الكرة من أمامه قبل أن يسجلها.

الزمالك حصد لقب كأس مصر لهذا الموسم 2001/2002 بعدما فاز الزمالك على بلدية المحلة في النهائي بهدف عبد الحليم علي.

ومع بداية الموسم التالي، عاد أسامة نبيه لنادي الزمالك من غزل المحلة. إذ سجل بنفسه هدف فوز الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب المقاولون العرب في الوقت الإضافي.

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