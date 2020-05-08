رحلتي في إفريقيا - ديديه جوميز: باهر المحمدي بين أفضل من دربتهم.. وكارتيرون وموسيماني أصعب من واجهتهما

الجمعة، 08 مايو 2020 - 21:24

كتب : محمد عبد العظيم

رحلتي في إفريقيا - ديديه جوميز

الرحلة داخل إفريقيا ليست كمثيلاتها في أي قارة أخرى وفي كرة القدم توجد الكثير من الصعوبات لذا أن تصبح مميزا ليس بالشيء السهل.

لذا يقدم FilGoal.com سلسلة جديدة يتحدث فيها مع أبرز المدربين في القارة السمراء ويسألهم عن العديد من الأشياء التي يحبونها ولاعبيهم المفضلين وشيء يتمنى تغييره في إفريقيا.

والآن في الحلقة الرابعة نلتقي مع الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي الذي سبق وأن تولى تدريب أكثر من فريق في إفريقيا مثل رايون سبورت الرواندي والقطن الكاميروني وشباب قسنطينة الجزائري وهوريا كوناكري الغيني قبل تولي مهمة الإسماعيلي.

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ما هى أفضل لحظاتك التدريبية وأسوأ لحظاتك؟

الفوز بالدوري الرواندي مع رايون سبورت لأنه كان أول لقب لي في إفريقيا كذلك الفوز بالدوري الكاميروني مع فريق القطن والدوري الغيني مع هوريا لكن يظل تدريبي للإسماعيلي هو أبرز لحظاتي التدريبية فهو ناد كبير ويلعب في أفضل دوري في القارة.

أسوأ لحظة تدريبية لي كانت الخروج مع هوريا كوناكري من دوري ابطال إفريقيا على يد شبيبة القبائل الجزائري خلال الموسم الحالي قبل تعييني كمدرب للإسماعيلي.

ما هى أفضل مباراة لك في مسيرتك؟

لا أتذكر كثيرا لكن سوف أختار مباراة رايون سبورت ضد الجيش الرواندي في الدوري الرواندي لأنها كانت الدربي وحسمنا منها لقب الدوري.

كذلك مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في الإسكندرية بالبطولة العربية.

بالحديث عن الإسماعيلي ما هو طموحك مع الفريق بعد العودة من التوقف؟

أتمنى عودة التوقف سريعا واستكمال البطولة العربية والفوز بها سيكون أمر جيد لي الفوز بلقب في أول موسم لي مع الإسماعيلي.

أحلم باللعب مع الفريق في بطولة إفريقية الموسم المقبل والفوز بها ليكون أول لقب قاري في مسيرتي.

هل تتوقع عودة النشاط قريبا وما رأيك في استكمال الدوري المصري؟

استكمال الدوري المصري سيكون صعبا خلال الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا ومازال هناك مباريات كثيرة للفرق لم نلعب الدور الثاني حتى الآن لذلك قرار عودة الدوري يحتاج للتفكير وعدم التعجل لكن في رأيي سيكون أمر صعب.

أفضل مدرب واجهته في مسيرتك؟

بيتسو موسيماني وباتريس كارتيرون إذ أنهما لديهما خبرات كبيرة داخل إفريقيا.

برأيك من هم أفضل اللاعبين الذين تدربوا معك؟

سيدريك سي محمد حارس شباب قسنطينة ومعه مراد مغني.

في الإسماعيلي جميع اللاعبين بالطبع هناك لاعبين لهم مستوى خاص مثل باهر المحمدي قائد الفريق.

زامبو انجويسا لاعب منتخب الكاميرون الذي تدرب معي في القطن الكاميروني.

وسيدريك أميسي الذي يتألق في الدوري السعودي حاليا تدرب معي في رايون سبورت.

شيء تود أن يتغير في كرة القدم الإفريقية؟

يجب على الاتحاد الإفريقي أن يهتم أكثر بالأمور التنظيمية التي تخص المباريات.

أحيانا تلعب خارج أرضك في إفريقيا وتجد معاملة سيئة من الفريق المضيف يجب على الاتحاد الإفريقي النظر لتلك الأمور كذلك العمل على استبعاد الملاعب السيئة من البطولات.

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رحلتي في إفريقيا ديديه جوميز
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