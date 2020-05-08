بعد قرار تطوير الاستاد.. المصري يشكر السيسي

وجه النادي المصري، الشكر لـ عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعد إصداره قرار تطوير استاد النادي المصري، وإنشاء استاد جديد في المحافظة.

ونشر النادي المصري بيانا رسميا مساء أمس الخميس، وجه فيه الشكر لعادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي نقل طلبات النادي المصري إلى رئاسة الجمهورية.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد زار بورسعيد، وأعلن العمل على إنشاء مدينة رياضية جديدة في المحافظة، تتضمن استاد جديد يتسع لـ 40 ألف متفرج.

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير استاد المصري الحالي وفق أحدث نماذج التطوير، وبالشكل الذي يؤدي إلى تعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت والأصول التي تقع بمنطقة الاستاد.

كان استاد المصري قد خرج من حسابات ملف مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 رغم اختياره في بداية الأمر، وذلك بسبب اكتشاف عدم صلاحية مدرجاته لاستقبال الجماهير.

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