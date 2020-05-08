أحمد سليمان يكشف كيف ضم ثلاثي اتحاد الشرطة لـ الزمالك.. وجلب أيمن حفني رغم التوقيع لـ الأهلي

الجمعة، 08 مايو 2020 - 19:34

كتب : FilGoal

الزمالك - وادي دجلة معروف يوسف

كشف أحمد سليمان المرشح السابق على انتخابات رئاسة الزمالك وعضو الإدارة الأسبق عن تفاصيل ضمه لثلاثي اتحاد الشرطة خالد قمر ومعروف يوسف وأحمد دويدار لفريقه بعد منافسة من الأهلي.

وقال سليمان عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "لم أحسم تلك الصفقة بصفتي لواء شرطة".

وأضاف "عرضنا 3 ونصف مليون مقابل 6 مليون من الأهلي ووزارة الداخلية طلبت الاحتكام لرغبة اللاعبين واتصلت بهم هاتفيا أثناء المقابلة".

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وأكمل "كنا قد اتفقنا بالفعل مع اللاعبين واختاروا الزمالك، رفعنا عرضنا إلى 4 مليون وحصلنا على اللاعبين".

أما عن ضمه لأيمن حفني رغم توقيعه للأهلي فقال: "أيمن حفني وقع للأهلي قبل التوقيع للزمالك. أرسلت مصطفى عبد الخالق إلى ليبيا وحصل على توقيع اللاعب في المطار".

وأكمل "ثم حصل اللاعب على 400 ألف جنيه من هاني شكري لم يستردهم شكري حتى الآن".

وأتم أحمد سليمان حديثه "طلائع الجيش قال بأنه لا يمناع انتقال اللاعب للأهلي أو الزمالك بشرط موافقة اللاعب واللاعب اختار الزمالك".

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