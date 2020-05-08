آس: إصابة ظهير أتليتكو مدريد بـ فيروس كورونا

الجمعة، 08 مايو 2020 - 19:32

كتب : FilGoal

رينان لودي - أتليتكو مدريد

أصيب رينان لودي الظهير الأيسر البرازيلي لـ أتليتكو مدريد الإسباني بـ فيروس كورونا وفقا لتأكيدات "جلوبوسبورتي" البرازيلية و"آس" الإسبانية.

رنان لودي

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

ووفقا لمصادر قريبة من اللاعب فقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس في مارس الماضي وأبلغ النادي الذي تابع حالاته في الأسابيع الأخيرة.

وأجرى له النادي الإسباني فحوصات ولم تظهر أي أعراض عليه، لكنها جاءت إيجابية يوم الجمعة وسيُعزل اللاعب في الحجر الصحي لمدة 10 أيام قبل إجراء فحص أخر.

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ويعتقد لودي أن إصابته في مارس الماضي كانت مجرد أنفلونزا عادية، لكنه بدأ معاناة في التنفس ونقص الأكجسين.

وعندما أخبر طبيب الروخيبلانكوس أرسلوا له طبيبا لمنزله بعدما ظهرت الأعراض أيضا على صديقته.

لودي شارك الموسم الجاري في 33 مباراة سجل هدفا وصنع 3 بقميص الروخيبلانكوس.

مباراته الأخيرة مع أتليتكو جاءت أمام ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصاء حامل اللقب أمام جماهيره بالفوز 3-2.

وحسب بعض التقارير من كتالونيا فأن 5 لاعبين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية، منهم 3 في الدرجة الأولى و2 من الثانية.

وتُجرى حاليا تحاليل لجميع لاعبي الدوري الإسباني من أجل استئناف الدوري في وقت لاحق.

وكان المكسيكي خافيير أجيري قد أعلن موعد عودة الدوري الإسباني وكذلك نهاية الموسم (طالع التفاصيل).

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رينان لودي أتليتكو مدريد في إسبانيا فيروس كورونا
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