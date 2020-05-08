أحمد سليمان يبرر سبب ضم الحضري للمنتخب بعد سفره لسويسرا.. ورهان فاز به بسببه

كشف أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق عن السبب الي دفعه لضم عصام الحضري للفراعنة بعد تركه الأهلي وسفره لسويسرا في عام 2008.

وقال أحمد سليمان عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "قبل مباراة مصر والأرجنتين الودية 2008 كان هناك ضغط كبير لأن لا يلعب الحضري بعد سفره لسويسرا".

وواصل "الجهاز الفني اجتمع للتصويت فقلت لهم في فترة تدريب تارديللي للمنتخب اتخذنا قرارا أن يلعب نادر السيد أحد المباريات فاعترض الحضري وأعلن اعتزاله الدولي".

وأكمل "وقتها أعلن منتخب مصر إيقاف الحضري سنة عن اللعب الدولي وكان الأهلي يشركه بشكل طبيعي. فلماذا يطالب منتخب مصر بإيقاف لاعب بسبب ناد؟".

وكشف سليمان في الوقت ذاته أن بعض المسؤولين في عام 2006 لم يرغبوا في مشاركة الحضري بشكل أساسي في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.

وقال: "قبل أمم إفريقيا 2006 كنت في اجتماع مع المسؤولين وتطرقنا للحارس الأساسي. كانوا يشككون في الحضري ويقولون بأن تاريخه سيئ مع المنتخب بسبب جورج ويا ومباراة فرنسا ومباراة السعودية".

وأتم "فقلت لهم الحضري سيقدم بطولة رائعة وبالفعل كانت بدايته الحقيقية مع المنتخب".

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