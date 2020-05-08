أحمد سليمان: ندمت على رفض دعم ممدوح عباس.. وما حدث في انتخابات الزمالك ليس عادلا

الجمعة، 08 مايو 2020 - 17:45

كتب : FilGoal

مؤتمر أحمد سليمان

قال أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق والمرشح السابق على رئاسة الزمالك إنه ندم على رفض دعم ممدوح عباس رئيس النادي الأبيض الأسبق.

وتحدث أحمد سليمان عبر قناة "أون تايم سبورتس" ردا على سؤال إنه كان بمثابة واجهة لممدوح عباس في سباق انتخابات الزمالك قائلا: "نادم على أنني لم أقبل دعم ممدوح عباس رغم عرضه ذلك. مرتضى منصور حصل على ملايين لدعم حملته".

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وقال أحمد سليمان إن انتخابات الزمالك لم تكن عادلة وأعطى مثالا "ذهبت إلى أحد القضاة في الانتخابات وطلبت رفع لافتة واحدة لي فرفض رغم أن النادي كان مليئا بلافتات تأييد مرتضى منصور". دعايا قائمي لم توزع وما زالت في مخزن مصطفى عبد الخالق حتى الآن".

واستدرك "مرتضى منصور قوي في الزمالك لكنني لست ضعيفا. حصلت على 17 ألف صوت رغم أنني لم أكن أذهب للنادي لأسباب يعلمها الجميع. لولا التزوير لما خسرت أمام مرتضى منصور".

وأكمل "سأترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة. حصلت على 17 ألف صوت من الجمعية العمومية ولا يمكن أن أخذلهم".

وعن مرتضى منصرو قال: "مرتضى منصور كان له ميزة كبيرة في فترتي مع الزمالك بأنه لا يراجع أي كلمة لي. أحدهم قال لي كلمة بأن مرتضى منصور أخذ خبرة 30 سنة لي في تلك الفترة".

وواصل أحمد سليمان "تعبت في أول 4 شهور من تواجدي داخل مجلس الزمالك أكثر من تعبي طيلة فترة عملي مع منتخب مصر".

وأتم "الزمالك فاز بالدوري في موسم 2014/2015 بصفقات كلفت النادي 22 مليون جنيه فقط. ولولا تدخل الأهلي في صفقتي طارق حامد وإسلام جمال اللذان كلفانا 5 مليون لطلائع الجيش و7 مليون لسموحة لكان المبلغ أقل كثيرا".

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أحمد سليمان الزمالك مرتضى منصور ممدوح عباس
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