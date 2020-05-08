فيديو في الجول – نادر السيد وابنه يجيبان.. هل يمكنه الانضمام إلى الأهلي على غرار والده؟

هل يمكن لأحمد نادر السيد الانضمام إلى النادي الأهلي على غرار والده؟

نادر السيد ونجله يجيبان على السؤال. ويوضحان ظروف انضمام نادر السيد إلى الأهلي، والتي لا تتوافر مع أحمد ناشئ الزمالك الحالي.

شاهد الفيديو من هنا.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

بادجي يكشف نصيحة فايلر له

ديانج: أفهم السولية بنظرة

بادجي: لو أردت المال لذهبت للصين بدلا من الأهلي

بادجي: بدأت كمدافع ولعبت حارس مرمى

أجيري يكشف موعد استئناف الدوري الإسباني