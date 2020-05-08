فيديو في الجول – نادر السيد وابنه يجيبان.. هل يمكنه الانضمام إلى الأهلي على غرار والده؟
الجمعة، 08 مايو 2020 - 17:23
كتب : أحمد العريان
هل يمكن لأحمد نادر السيد الانضمام إلى النادي الأهلي على غرار والده؟
نادر السيد ونجله يجيبان على السؤال. ويوضحان ظروف انضمام نادر السيد إلى الأهلي، والتي لا تتوافر مع أحمد ناشئ الزمالك الحالي.
شاهد الفيديو من هنا.
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