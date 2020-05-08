تقرير: الاتحاد الإسباني يوافق على قانون التبديلات الـ5 وتغيير عدد اللاعبين في القائمة

الجمعة، 08 مايو 2020 - 15:12

كتب : FilGoal

الاتحاد الإسباني

وافق الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على تطبيق قاعدة التبديلات الخمس الجديدة حتى نهاية موسم 2019-2020 الجاري، وذلك وفقا لتقرير أذاعته إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية.

وقال التقرير إن الاتحاد الإسباني سيسمح بـ5 تبديلات في المباراة الواحدة بعد قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقرار القاعدة، وبناء على توصياته، كما أنه سيضيف تعديلا آخر.

الاتحاد الإسباني سيسمح للأندية بضم 23 لاعبا إلى قائمة المباراة بدلا من 18 لاعبا كما اعتاد في الماضي.

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كذلك سيسمح الاتحاد الإسباني بفترتي شرب مياه بدلا من فترة واحدة كما كانت في الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الخطط جاءت من أجل تقليل مخاوف الأندية من تراجع مردود اللاعبين البدني وغياب لياقة المباريات قد يتسبب في مشكلة، إضافة إلى غضب الأندية واللاعبين من تراكم المباريات خلال أيام قليلة.

كما أن هناك مشكلة جديدة تطرق إليها التقرير، وهي أن تلك التعديلات تخدم الأندية الثرية التي تمتلك عمقا كافيا في تشكيلها لاستخدامه عكس الأندية التي لا تمتلك عددا كافيا من اللاعبين.

وكانت معظم فرق الدوري الإسباني قد بدأت في العودة للتدريبات الفردية خلال الأسبوع الجاري بعد إجراء آلاف الفحوصات لكل أندية الليجا.

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