تغييرات استثنائية في قواعد اللعبة.. رسميا - خمس تبديلات وقيود لمنع إضاعة الوقت

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، الموافقة على طلب الاتحاد الدولي "فيفا" بزيادة عدد التبديلات إلى 5 في المباراة الواحدة لإتمام ما تبقى من موسم 2019-2020.

وقال نص بيان مجلس الاتحاد "وافقنا على تغيير اضطراري ومؤقت على قواعد اللعبة بناء على الطلب المقدم من فيفا".

وواصل "بالنسبة للمسابقات التي بدأت أو تنوي البدء وقررت أن تنهي الموسم في 31 ديسمبر 2020، قرر مجلس الاتحاد الموافقة على طلب فيفا، والذي سيسمح بأن يصبح العدد الأقصى للتبديلات 5، لكل فريق".

وتابع "على الرغم من ذلك، لتجنب توقف المباراة كثيرا، كل فريق سيكون لديه 3 فرص فقط لإجراء التبديلات، والتبديلات أيضا قد تتم بين شوطي المباراة".

وواصل "التغيير المؤقت تنفيذه بأثر رجعي، ووافقنا عليه لأن المباراة ستلعب في ظروف مختلفة عن الطبيعي وفي طقس مختلف، مما قد يؤثر على اللاعبين بالسلب".

واستطرد "قرار استمرار هذا التغيير المؤقت سيتم مناقشته فيما بعد مع فيفا، إن اضطررنا لتمديده في الموسم المقبل مثلا".

وأكمل "والبطولات التي تستعمل تقنية حكم الفيديو كذلك، سيسمح لها بالتوقف عن استخدامه إذا ما أرادت ذلك، على الرغم من هذا إن تم استخدام تقنية حكم الفيديو، فكل القواعد تظل كما هي".

إليكم بعض التوضيحات من FilGoal.com لنص القرار:

-كل فريق سيسمح له بخمس تبديلات.

-لكي يتم التقليل من فرص إضاعة الوقت، سيتم السماح لكل فريق بـ3 فرص فقط للتبديلات، وإن قام الفريقان بتبديل في نفس الوقت فتلك ستحتسب فرص لكل فريق.

-إن لم يتم استخدام التبديلات أو الفرص فسيتم السماح للفريق باستخدامها في الوقت الإضافي إن وجد.

-البطولات التي تسمح باستخدام وقت إضافي، سيُسمح لها بتبديل إضافي.

-القرار ليس إلزاميا كل بطولة لها الحق في تطبيقه من عدمه.

مثال توضيحي للقرار:

مدرب لفريق ما، وجد أنه بعد أول نصف ساعة من المباراة بحاجة لتغيير فني، إخراج جناح وإشراك محور دفاعي مثلا، تلك فرصة.

بعد ذلك مع بداية الشوط الثاني وجد الهجوم بحاجة لتنشيط، وأشرك لاعبين، تلك فرصة أخرى.

في آخر ربع ساعة قرر المدرب الاتجاه للدفاع، وأشرك لاعبين دفاعيين، تلك فرصته الثالثة والأخيرة.

ماذا لو أراد أن يبدل لاعبا بين الشوطين؟ يمكنه أن يفعل ذلك ولن تحتسب ضمن فرصه الثلاثة. كما أنه لا يوجد إطار زمني محدد للتبديلات.

ماذا لو لم يتمكن المدرب من استخدام احدى فرصه وتبديلاته (مثلا لم يشرك لاعبين)؟

إن كانت المباراة في دوري، فالمباراة تنتهي مع صافرة الحكم، إن كانت في كأس أو دوري أبطال وهناك وقت إضافي، يتم ترحيل التبديلات مع الفرصة للوقت الإضافي.

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