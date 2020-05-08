بعدما التقيا مجددا.. تقرير: زيدان سعيد بحالة هازارد

كان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متخوفا من تأثر إدين هازارد بالسلب جراء الجلوس باستمرار في المنزل، ففي الصيف الماضي جنى اللاعب البلجيكي وزنا زائدا كان واضحا عليه حين انضم إلى تحضيرات الموسم الجديد.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

لكن تقول صحيفة آس الإسبانية إن زيدان وجد هازارد (29 عاما) في شكل رائع حين التقيا تمهيدا لإجراء نادي ريال مدريد الفحوصات الطبية اللازمة لعناصره قبل العودة للتدريبات.

ولا يزال اللاعب الأسبق لتشيلسي يتعافى من إصابته، ففي 5 مارس الماضي أجرى عملية جراحية في أمريكا بعد تعرضه لإصابة في الساق.

وتقول آس إن هازارد أمامه أسابيع قليلة حتى يصبح قادرا على المشاركة في المباريات مرة أخرى، وهو ما يبشر زيدان بإمكانية الاستعانة باللاعب حين يستأنف الدوري الإسباني.

وعادت الأندية الإسبانية للتدريبات بعدما سمحت الحكومة بذلك، لكن وفق اشتراطات معينة سعيا لتفشي انتشار فيروس كورونا.

ولم تعلن رابطة الدوري الإسباني عن موعد عودة البطولة، لكن متوقع استئنافها في منتصف يونيو المقبل.

ويحتل ريال مدريد وصافة الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر وتتبقى 11 جولة في الصراع الشرس على اللقب.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

بادجي يكشف نصيحة فايلر له

ديانج: أفهم السولية بنظرة

بادجي: لو أردت المال لذهبت للصين بدلا من الأهلي

بادجي: بدأت كمدافع ولعبت حارس مرمى

أجيري يكشف موعد استئناف الدوري الإسباني