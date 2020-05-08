بعدما التقيا مجددا.. تقرير: زيدان سعيد بحالة هازارد

الجمعة، 08 مايو 2020 - 14:08

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

كان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متخوفا من تأثر إدين هازارد بالسلب جراء الجلوس باستمرار في المنزل، ففي الصيف الماضي جنى اللاعب البلجيكي وزنا زائدا كان واضحا عليه حين انضم إلى تحضيرات الموسم الجديد.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

لكن تقول صحيفة آس الإسبانية إن زيدان وجد هازارد (29 عاما) في شكل رائع حين التقيا تمهيدا لإجراء نادي ريال مدريد الفحوصات الطبية اللازمة لعناصره قبل العودة للتدريبات.

ولا يزال اللاعب الأسبق لتشيلسي يتعافى من إصابته، ففي 5 مارس الماضي أجرى عملية جراحية في أمريكا بعد تعرضه لإصابة في الساق.

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وتقول آس إن هازارد أمامه أسابيع قليلة حتى يصبح قادرا على المشاركة في المباريات مرة أخرى، وهو ما يبشر زيدان بإمكانية الاستعانة باللاعب حين يستأنف الدوري الإسباني.

وعادت الأندية الإسبانية للتدريبات بعدما سمحت الحكومة بذلك، لكن وفق اشتراطات معينة سعيا لتفشي انتشار فيروس كورونا.

ولم تعلن رابطة الدوري الإسباني عن موعد عودة البطولة، لكن متوقع استئنافها في منتصف يونيو المقبل.

ويحتل ريال مدريد وصافة الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر وتتبقى 11 جولة في الصراع الشرس على اللقب.

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هازارد ريال مدريد
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