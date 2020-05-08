مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: لا نفكر حاليا في التحرك لضم بامبو

الجمعة، 08 مايو 2020 - 14:06

كتب : ياسر الشريف

كريم بامبو - الزمالك - ميتشو

قال مصدر في النادي الإسماعيلي إن فريقه لا يفكر في الوقت الحالي بالتحرك من أجل ضم كريم بامبو لاعب الزمالك، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "إدارة النادي تحمل اتجاه نحو عدم التفكير في ضم أي لاعب سبق ورفض التجديد مع النادي بعد نهاية تعاقده".

وواصل "النادي لم يحدد بشكل قاطع حتى اللحظة احتياجاته من اللاعبين، ننتظر مصير الدوري من أجل تحديد الاتجاهات تجاه كافة اللاعبين خاصة الأجانب".

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وأتم "نسعى للاستقرار على من يستمر ومن يرحل وبالتالي سنعوض وفقا لاحتياجات الفريق في الموسم الجديد".

بامبو صاحب الـ26 عاما انضم للإسماعيلي قادما من الأهلي في يناير 2016 قبل أن ينضم مجانا من الدراويش إلى الزمالك بعد نهاية عقده.

وشارك المهاجم المصري مع الزمالك في 7 مواجهات بكل المسابقات في الموسم الجاري سجل خلالها هدفا وحيدا.

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