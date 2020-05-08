لاجازيتا: بيانيتش وافق على الانتقال لـ برشلونة

قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس وافق على الانضمام إلى برشلونة، منتظرا اتفاق الناديين على الصفقة.

ميراليم بيانيتش النادي : يوفنتوس برشلونة

وأشارت لاجازيتا إلى أن يوفنتوس يريد اللاعب آرثر ميلو، في مقابل الاستغناء عن بيانيتش.

وكتبت أن الناديين قدرا قيمة كل لاعب بـ60 مليون يورو.

لكن، آرثر يرفض تماما فكرة الرحيل عن برشلونة، مما جعل الأخير يعرض أرتورو فيدال أو إيفان راكيتيتش على الفريق الإيطالي.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين.

ويقضي بيانيتش (30 عاما) موسمه الرابع مع يوفنتوس وشارك في 32 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ولعب البوسني لميتز وليون وروما وتوج بستة ألقاب مع يوفنتوس.

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