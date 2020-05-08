هدف لا ينسى - ياسر المحمدي وصراخ حسام حسن "باصي باصي"

الجمعة، 08 مايو 2020 - 12:53

كتب : FilGoal

المحمدي

كان يتمنى حسام حسن أن يمرر حسين ياسر المحمدي الكرة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" أو عمرو زكي ليضمن الزمالك النقاط الثلاث أمام سموحة، لكن النحيل الموهوب المنطلق من منطقة جزائه أبى ألا ينهي الهجوم بنفسه مسجلا هذا الهدف الرائع.

هدف لا ينسى - الحلقة 15

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15 مايو 2011.. الزمالك وسموحة

لا تزال المباراة معلقة حتى بعد هدف أحمد جعفر الذي جاء بعد عناء شديد أمام منافس قوي في ملعب القاهرة، الدقائق الأخيرة تمضي من المواجهة وسموحة يسعى للتعادل.

لكن إثر ركلة ركنية ضالة، قرر حسين ياسر المحمدي إنهاء المباراة، رأى الملعب واسعا أمامه ولا يقدر أحد على إيقافه فقرر الانطلاق صوب المرمى، راوغ لاعبا ثم آخر قبل أن يودع الكرة مرمى سموحة مسدلا الستار على المواجهة القوية.

يروي المحمدي لـFilGoal.com "لا أنسى هذا الهدف أبدا، حين أشاهده مرة أخرى لا أصدق كيف سجلته".

وواصل "كدت أسدد الكرة بقوة لأمنح الهدف شكلا جماليا، لكن غيرت رأيي في آخر لحظة وسددتها بهذه الطريقة وساندني التوفيق بانزلاق حارس سموحة (محمد العربي)".

وأتم "أثناء ركضي بالكرة كان حسام حسن يصرخ: باصي، باصي".

هدف ياسر المحمدي الماراثوني وضع حدا لقتال سموحة، وحافظ للزمالك على صدارة ترتيب الدوري.

لكن المباراة لم تنته بثنائية، استسلم سموحة في ما تبقى من الوقت وأحرز شيكابالا الهدف الثالث من ركلة جزاء.

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هدف لا ينسى ياسر المحمدي
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