الدوري الإسباني يسعى لزيادة عدد التغييرات عند استئناف البطولة

الجمعة، 08 مايو 2020 - 11:56

كتب : FilGoal

ميسي - راموس - ريال مدريد - برشلونة

نظرا لعدم تدرب اللاعبين لفترة طويلة، ولأن المباريات ستكون مضغوطة في حال استئناف البطولة، اقترح الاتحاد الإسباني لكرة القدم زيادة عدد التغييرات المسموح بها لكل فريق في المباراة إلى 5 تغييرات.

والمقترح، الذي بدأه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ينتظر موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) وهي الهيئة المشرعة لقانون اللعبة.

وتجنبا لإيقاف المباراة عدة مرات، ومراعاة لمستوى لياقة اللاعبين، سيتم تحديد الدقائق المسموح بإجراء التغييرات خلالها.

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عودة الدوري الإسباني قد تكون في منتصف يونيو المقبل، ففرق لا ليجا استأنفت تدريباتها هذا الأسبوع بعدما سمحت بذلك الحكومة الإسبانية.

وتتبقى 11 جولة من الدوري الإسباني، وزعم خافيير أجيري مدرب ليجانيس أن البطولة ستعود في 20 يونيو.

ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

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