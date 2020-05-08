برشلونة عاد للتدريبات

الجمعة، 08 مايو 2020 - 11:43

كتب : FilGoal

ميسي

تدرب لاعبو نادي برشلونة يوم الجمعة لأول مرة منذ وقت طويل بعدما سمحت الحكومة الإسبانية للرياضيين باستئناف تدريباتهم عقب فترة حظر شامل في البلد الأوروبي.

وقال الفريق الإسباني في بيان رسمي إنه جهز 3 ملاعب للتدريبات، ليساعد اللاعبين على الالتزام بالبعد المجتمعي الواجب في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويعود اللاعبون للتدريبات الفردية، تمهيدا لاستئناف الدوري الإسباني المتوقع في منتصف يونيو.

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وتوقفت البطولة في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الفرق بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وقال خافيير أجيري مدرب ليجانيس إن البطولة ستستأنف في 20 يونيو المقبل وتنتهي في 26 يوليو.

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